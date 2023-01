We wtorek premier ogłosił, że każde z ok. 370 tys. dzieci idących do IV klasy już na jesieni otrzyma laptopa. Program ma kosztować ok. 1 mld zł. Jaki jest cel takiego ruchu?

Dopóki każde dziecko nie będzie miało dostępu do sprzętu, nie będziemy mogli mówić o realnej cyfrowej edukacji. Chodzi o to, żeby wprowadzić do polskiej szkoły nowy standard, który polega na tym, że każde dziecko, które będzie szło do IV klasy od nowego roku szkolnego 2023/2024, będzie miało swój komputer do użycia w szkole i po szkole.