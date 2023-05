Reklama

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym

Poniedziałek to kolejny dzień maturalnych zmagań. W ramach sesji pisemnej odbędą się egzaminy:

Reklama

z chemii na poziomie rozszerzonym – o godz. 9.00

– o godz. 9.00 z historii sztuki na poziomie rozszerzonym – o godz. 14.00.

Do matury z chemii przystąpi około 32 tys. osób, a z historii sztuki – niecałe 4 tys.

Matura z chemii w dwóch formułach – 2015 i 2023

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych egzaminów, także matura z chemii na poziomie rozszerzonym odbędzie się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Do pierwszej przystąpią absolwenci liceów i techników, którzy uczęszczali wcześniej do 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum. W formule 2023 do matury z chemii przystąpią uczniowie, którzy ukończyli 8-letnią podstawówkę i 4-letnie liceum.

Dwie wersje arkuszy na maturze z chemii

Podczas egzaminu maturalnego z chemii zdający dostaną dwie wersje arkuszy – inny do formuły 2015 i inny do 2023. Dwie formuły matury z chemii różnią się kolorem:

formuła 2023 ma wszystkie elementy graficzne w kolorze fioletowym

formuła 2015 ma wszystkie elementy graficzne w kolorze pomarańczowym

Obie formuły matury z chemii mają też inne oznaczenie symbolowe: M – dla formuły 2023 i E – dla formuły 2015. Symbole te pojawią się na naklejkach, które razem z arkuszem egzaminacyjnym otrzymają zdający. Zanim rozerwą arkusz muszą upewnić się, czy literka z naklejki zgadza się z literką na arkuszu CKE.

Matura 2023: Chemia na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE

Arkusze egzaminacyjne z chemii na poziomie rozszerzonym CKE opublikuje około godziny 14.00. Zaraz po tym będziecie je mogli znaleźć w naszym serwisie. W specjalnym artykule udostępnimy arkusze CKE z chemii w formule 2015 i 2023.

Matura 2023 z chemii: Co można wziąć na egzamin?

Przystępując do matury z chemii przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, by zabrać ze sobą:

Dowód osobisty

Długopis z czarnym wkładem

Dodatkowo można zabrać ze sobą także:

Ołówek – jednak tylko do notatek, w arkuszu zadania wypełniamy długopisem

Butelkę małej wody – ale bez etykiety

Chusteczki higieniczne – bez opakowania

Matura z chemii: Czy na salę można wziąć telefon?

Czy na maturę z chemii można wziąć telefon komórkowy? Wytyczne CKE są jasne i brzmią: kategorycznie nie. Już samo jego wniesienie na salę egzaminacyjną grozi poważnymi sankcjami.

Co grozi za wniesie telefonu na maturę? Trzeba liczyć się nawet z unieważnieniem egzaminu. Co to oznacza? Egzamin zostaje uznany za niezaliczony, a maturzysta nie ma możliwości przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w tym samym roku.