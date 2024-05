Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w czwartek przed rozpoczęciem egzaminu z języka obcego powiedział PAP, że wszystko przebiega spokojnie.

Reklama

Do egzaminów z języka obcego przystąpiło ponad 226 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych. Wśród nich jest 11,6 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny.

Egzamin ósmoklasisty 2024: dziś język angielski

Reklama

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów – 97,7 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi 0,4 proc. ósmoklasistów.

Spośród uczniów – obywateli Ukrainy – największa grupa – 75,4 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4 proc. uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi 1,2 proc. wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z języka obcego trwa 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 135 minut.

Podobnie jak w ostatnich latach egzamin jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty: kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka