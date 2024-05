Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 100 minut. To nieco krócej, niż wczorajszy egzamin z języka polskiego, w czasie którego uczniowie mieli 120 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Egzamin z matematyki to drugi, po języku polskim, obowiązkowy egzamin do zdania w ramach egzaminu ósmoklasisty. Trzecim egzaminem jest język obcy, który obędzie się jutro.

Egzamin ósmoklasisty: Dziś matematyka

W tym roku arkusze egzaminacyjne z matematyki zawierają mniej zadań otwartych, w porównaniu do arkuszy opartych o pełną wersję podstawy programowej.

Rozwiązując wszystkie zadania, uczniowie mogą uzyskać 25 punktów, z czego 15 punktów przypada na zadania zamknięte i 10 punktów na zadania otwarte.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Matematyka. ARKUSZE CKE

Czy tegoroczny egzamin był trudny? Dziś o godzinie 13:00 CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne z matematyki. Można je znaleźć także poniżej w tym artykule.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka. Arkusz CKE. Wersja X

Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka. Arkusz CKE. Wersja Y

Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka. Arkusz CKE. Wersja X pobierz plik

Egzamin ósmoklasisty 2024. Matematyka. Arkusz CKE. Wersja Y pobierz plik

Egzamin ósmoklasisty 2024: Matematyka. ODPOWIEDZI

Gdy CKE opublikuje o 13:00 arkusze egzaminacyjne, nasi eksperci zasiądą do rozwiązywania zadań. Proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań egzaminu ósmoklasisty z matematyki będziemy sukcesywnie publikować w tym artykule.

Pamiętajcie, że strona nie odświeża się automatycznie, aby móc widzieć kolejne odpowiedzi, należy wciskać klawisz F5.

