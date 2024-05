Poziom wykształcenia w krajach UE. Cel na 2030 r. jest już prawie osiągnięty

W ubiegłym roku odsetek osób w wieku 25–34 lat w Unii Europejskiej z wykształceniem wyższym wzrósł do 43 proc. z 42 proc. w 2022 r. Oznacza to, że do celu 45 proc., jaki Wspólnota wyznaczyła na 2030 r., brakuje już niewiele