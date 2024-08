Nowe informatory egzaminacyjne na rok szkolny 2024/2025

Informatory to dokumenty zawierające najważniejsze informacje o egzaminie (m.in. czas jego trwania), opis arkusza egzaminacyjnego (m.in. struktura budowy arkusza, liczba zadań i ich punktowanie), opis zadań, zasady oceniania oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami. Do każdego przedmiotu opracowany jest osobny informator.

W czwartek CKE opublikowała na swojej stronie informatory o egzaminach maturalnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2024/2025: dwa do egzaminów z matematyki (osobno na poziomie podstawowym i osobno na poziomie rozszerzonym) i do egzaminu z filozofii.

Informatory egzaminacyjne dla szkół dwujęzycznych

Opublikowano także informatory zawierające dodatkowe zadania egzaminacyjne na egzaminy maturalne z chemii i historii zdawane w językach obcych (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim) przez maturzystów ze szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Wcześniej CKE na swojej stronie internetowej zamieściła informatory maturalne do egzaminów: z biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, języka łacińskiego, historii muzyki, historii sztuki, z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego, czeskiego, hebrajskiego, niemieckiego jako języka mniejszości, z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego, z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z języka ukraińskiego jako języka nowożytnego (po raz pierwszy egzamin będzie przeprowadzony w roku szkolnym 2025/2026) oraz z historii tańca (będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2026/2027).

Różnorodność informatorów do egzaminów maturalnych

Na stronie CKE opublikowano też dwa informatory do egzaminów maturalnych z historii (osobno do egzaminu w roku szkolnym 2024/2025; osobno do egzaminów przeprowadzanych od roku szkolnego 2025/2026) i dwa z wiedzy o społeczeństwie (osobno do egzaminu z WOS w roku 2024/2025 dla liceum i technikum oraz w roku 2025/2026 dla technikum; osobno do egzaminu z WOS od roku 2025/2026 dla liceum oraz od roku 2026/2027 dla technikum).

Opublikowano także informatory zawierające dodatkowe zadania egzaminacyjne na egzaminy maturalne z biologii, fizyki i geografii zdawane w językach obcych (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim) przez maturzystów ze szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Informator dla abiturientów zdających stare egzaminy maturalne

Opublikowany został również informator o egzaminie maturalnym zdawanym zgodnie ze starą formułą (tzw. formuła 2015) przez abiturientów ze starszych roczników, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2024/2025 do roku szkolnego 2028/2029.

"Ostatnie informatory - jutro (30 sierpnia)" - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w czwartek na portalu X.

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Wydanie nowych informatorów wynika z odchudzenia podstawy programowej kształcenia ogólnego. Od 1 września 2024 r. w szkołach będzie realizowana uszczuplona o około 20 proc. podstawa programowa kształcenia ogólnego, w której opisane jest to, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym (każdy przedmiot jest opisany osobno).

Uszczuplone zostały podstawy programowe do wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w szkole podstawowej w klasach IV-VIII i w szkołach ponadpodstawowych.

Nowe wymagania egzaminacyjne po pandemii COVID-19

Od roku szkolnego 2024/2025 egzaminy zewnętrzne, ósmoklasisty i maturalny, będą przeprowadzane znów według wymagań podstawy programowej, a nie wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.(PAP)

