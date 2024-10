Ustawa Kamilka na nowo określa relacje w przedszkolu i szkole

Przyjęta w lutym bieżącego roku nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czyli tzw. ustawa Kamilka nakłada na szkoły nowe zasady zatrudniania pracowników, ale ma również wpływ na relacje nauczyciel – uczeń oraz rodzaj i sposób przyjmowania przez pedagogów prezentów. Dlatego w tym roku uroczystości związane z obchodzonym 14 października świętem będą miały zupełnie nowy przebieg.

11 nowych wytycznych do pracy z dziećmi

Ustawa, która weszła w życie 15 lutego 2024 roku, ma za zadanie poprawić system ochrony małoletnich przed przemocą. Aby ułatwić wprowadzenie nowych standardów pracy z dziećmi i młodzieżą do 15 roku życia Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na swojej stronie spis 11 nowych wytycznych regulujących życie społeczne w placówkach szkolno-opiekuńczych.

Standardy życia w przedszkolach

Wytyczne do standardów ochrony dzieci w przedszkolach przedstawiają wzór zasad regulujących bezpieczne relacje między pracownikami a dziećmi. W punkcie o "Niedopuszczalnych zachowaniach" napisano, że pracownikowi placówki nie wolno „przyjmować pieniędzy, prezentów od dziecka, rodzica, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego dziecka. Zakaz ten nie ma zastosowania w przypadku kwiatów wręczanych z okazji świąt bądź innych uroczystości obchodzonych w placówce.” W kolejnym podpunkcie zakazano również „wchodzić w relacje zależności wobec dziecka lub rodzica, rodzica zastępczego, opiekuna prawnego dziecka bądź zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności, stwarzając ryzyko pojawienia się zarzutu nierównego traktowania dzieci bądź czerpania korzyści.”

Standardy życia w szkole

Załącznik nr 1 do Wytycznych do standardów ochrony dzieci w szkole podpowiada, jakie zasady powinny panować w szkole jeśli chodzi o przyjmowanie prezentów od dzieci i ich rodziców. Czytamy w nim między innymi, że "nie wolno Ci (nauczycielu) przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani opiekunów dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiekolwiek zależności wobec dziecka lub opiekunów dziecka, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych”.

Jak widać z powyższych informacji, jedynie nauczyciele wychowania przedszkolnego w wyjątkowych sytuacjach mogą przyjąć od dzieci kwiaty. Pedagogom ze szkół nawet tego nie wolno.

Nowe standardy według NGOsów

Zasady dotyczące wręczania nauczycielom upominków, chociażby z okazji Dnia Nauczyciela nieco „poluzowała” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w swoim podręczniku „Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych”. Tu w załączniku nr 3, w części poświęconej "Zasadom bezpiecznej relacji personel-dziecko" również znalazły się zapisy o zakazie przyjmowania pieniędzy, czy prezentów. Jednak „nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków.”

Każda szkoła może mieć inne zasady

Wytyczne do standardów opieki nad małoletnimi to jedynie propozycja zasad jakie przedszkola, szkoły i inne placówki, w których dzieci mają kontakt z dorosłymi, muszą wprowadzić. O tym czy uczniowie będą mogli przynieść swoim nauczycielom symboliczne kwiaty, bombonierki, czy laurki z okazji ich święta decyduje indywidualnie dyrekcja każdej szkoły. Zostało jeszcze kilka dni do 14 października. Warto ten czas poświęcić na przejrzenie strony szkoły, gdzie zapewne znajdują się informacje dotyczące tegorocznych obchodów Dnia Nauczyciela.