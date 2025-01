Wynagrodzenia nauczycieli w Europie spadły w latach 2015-2023

Wynagrodzenia nauczycieli, po uwzględnieniu inflacji, spadły w wielu krajach europejskich w ostatnich latach, czytamy w artykule Euronews Business. Jak wynika z raportu OECD Education at a Glance 2024, w latach 2015–2023 ustawowe wynagrodzenia nauczycieli szkół średnich w 10 z 22 krajów i regionów w ujęciu realnym spadły, a w niektórych przypadkach był on dość radykalny.

Największy spadek wynagrodzeń odnotowano w Luksemburgu, gdzie w tym okresie obniżyły się one o 11 proc. Kolejne w tym niechlubnym rankingu są Grecja ze spadkiem pensji nauczycieli o 9 proc., a dalsze miejsca ex aequo zajmują Irlandia, Finlandia i Włochy, w których wypłaty dla nauczycieli spadły o 6 proc. W latach 2015–2023 wynagrodzenia spadły również o 5 proc. w Anglii, 4 proc. w Portugalii i 3 proc. na Węgrzech.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w UE

W tym czasie w 25 krajach Unii Europejskiej wynagrodzenia pedagogów wzrosły średnio o 4 proc. Dokładnie o tyle samo wzrosły średnie pensje nauczycieli w Polsce. Natomiast w największych gospodarkach UE te wzrosty były zdecydowanie niższe od średniej UE. I tak wynagrodzenia nauczycieli w Hiszpanii wzrosły zaledwie o 2 proc., a w Niemczech i Włoszech tylko o 1 proc.

Gdzie najmocniej wzrosły wynagrodzenia nauczycieli?

Mająca w ostatnich latach problemy z wysoką inflacją Turcja odnotowała najwyższy wzrost wynagrodzeń. W tym kraju średnie pensje nauczycieli wzrosły o 31 proc. Na kolejnym miejscu znalazły się Czechy ze wzrostem na poziomie 16 proc., natomiast w Szkocji wzrost wyniósł 12 procent. Tylko w tych trzech krajach wzrosty nauczycielskich wynagrodzeń przekroczyły 10 proc.

Które kraje najlepiej płacą nauczycielom?

Wynagrodzenia nauczycieli znacznie różnią się w poszczególnych krajach Europy, przy czym kluczową rolę w różnicach między poszczególnymi krajami odgrywają kwalifikacje i doświadczenie. Według Eurydice ośrodka badawczego Komisji Europejskiej, roczne wynagrodzenie brutto nauczycieli rozpoczynających pracę w roku akademickim 2022/23 w UE wahało się od 9897 euro (ok. 42 tysięcy zł) rocznie w Polscedo 84 589 euro (ok. 356 tysięcy zł) rocznie w Luksemburgu.

Po 10 latach pracy w zawodzie polscy nauczyciele mogą liczyć na 11 636 euro (ok. 49 tysięcy zł) rocznie, a po 15 latach na zarobki w wysokości 13 020 euro (ok. 55 tysięcy zł) rocznie. Nauczyciele dyplomowani mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 13 570 euro (57 tysięcy zł) rocznie.

Nauczyciele niemieccy zarabiają prawie dwa razy tyle, co we Francji

Wśród największych gospodarek Unii Europejskiej najwyższe pensje początkującym nauczycielom oferują Niemcy: 62 322 euro rocznie. Niemieccy nauczyciele z największym stażem mogą liczyć na 81 368 euro rocznie. Młodzi hiszpańscy i francuscy nauczyciele startujący dopiero w zawodzie zarabiają prawie połowę mniej niż ich niemieccy koledzy. To odpowiednio: 36 580 euro rocznie i 32 186 euro rocznie. Najniższe pensje mają nauczyciele we Włoszech. Na początku swojej kariery zawodowej dostają 27 079 euro rocznie.

Na ile mogą liczyć najbardziej doświadczeni pedagodzy?

Różnice te utrzymują się również w przypadku najbardziej doświadczonych nauczycieli. Niemieccy belfrzy zarabiają 81 368 euro rocznie. Natomiast Hiszpanie dostają 52 691 euro rocznie, a Francuzi 52 596 euro rocznie. Najmniej zarabiają Włosi, tylko 40 309 euro rocznie.

Raport OECD zwraca uwagę, że poziom wynagrodzeń nauczycieli jest tylko jednym z kilku czynników decydujących o atrakcyjności zawodu nauczyciela. Podkreślił również możliwość wyboru większej liczby ścieżek rozwoju zawodowego i zapewnienia, że praca pozostanie intelektualnie stymulujący przez całą karierę nauczyciela.