Wielkie monitory, kasety VHS, tamagotchi… Pamiętasz te przedmioty sprzed lat? [GALERIA]

Jeszcze kilkanaście lat temu niektórym te przedmioty towarzyszyły na co dzień. Inni mogli tylko o nich pomarzyć (ze względu na wysoką cenę/problemy z dostępnością). Dziś to dla wielu symbole z przeszłości. Używa ich coraz mniej osób, a część z nas zdążyła już po prostu o nich zapomnieć. Do dziś pojawiają się opinie, że były lepsze od nowszych modeli lub zamienników. Wielkie monitory, kasety VHS, tamagotchi, odtwarzacze CD, telefony komórkowe, które nie miały tak wielu funkcji jak obecnie nowe smartfony…. – pamiętasz jeszcze te rzeczy? >>>>

1/12 Wielkie monitory w szkolnych salach komputerowych – to właśnie na nich poznawaliśmy wirtualny świat. Niektórzy spędzili przed nimi wiele godzin w swoich pokojach. Z czasem zostały zastąpione przez płaskie, nowe modele.