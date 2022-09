Dla niektórych ludzi COVID-19 to choroba zagrażająca życiu, podczas gdy inni przechodzą ją bezobjawowo. Przyczyną może być kontakt z białkami, na które nasz układ odpornościowy był wcześniej narażony.

Niedawne badanie opublikowane w ogólnodostępnym czasopiśmie „Frontiers in Immunology“ wykazało, że niektóre pokarmy, szczepionki przeciwko innym chorobom, bakterie i wirusy mogą przygotować nasz układ odpornościowy do zaatakowania SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19. Wszystkie zawierają białka podobne do występujących w SARS-CoV-2. Dlatego narażenie na te białka może wytrenować nasz układ odpornościowy do reagowania, gdy napotka wirusa, który ma wspólne cechy z wieloma istniejącymi cząsteczkami biologicznymi.

Kiedy nasz organizm zostaje zaatakowany przez patogen, taki jak wirus lub bakteria, uruchamia odpowiedź immunologiczną obejmującą przeciwciała. Te białka odpornościowe przyczepiają się do określonych części patogenu i przyczyniają do jego zniszczenia. Po ustąpieniu początkowej infekcji, białe krwinki zwane limfocytami T i B pamięci zachowają pamięć o patogenie lub przynajmniej niektórych częściach jego struktury. Komórki te będą gotowe do bardzo szybkiej odpowiedzi immunologicznej, jeśli kiedykolwiek ponownie napotkają patogen.

Naukowcy z amerykańskich firm Immunosciences Lab, Los Angeles,Cyrex Laboratories, Phoenix, Regenera Medical, Los Angeles, RedRiver Health and Wellness, South Jordan oraz University of California w Irvine przetestowali zdolność przeciwciał przeciwko białkom wirusa SARS-CoV-2 do wiązania się ze 180 różnymi białkami obecnymi w różnych pokarmach, dwiema różnymi szczepionkami oraz 15 białkami bakteryjnymi i wirusowymi.

Przeciwciała najsilniej reagowały z powszechnie występującą bakterią jelitową o nazwie E. faecalis oraz ze szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Co ciekawe, zareagowały również bardzo silnie na białka występujące w popularnych produktach spożywczych, w tym w brokułach, prażonych migdałach, wieprzowinie, orzechach nerkowca, mleku, soi i ananasie.

Niestety, dieta raczej nie wystarczy do uzyskania oporności na COVID-19. „Odporność” na określony rodzaj pokarmu zazwyczaj charakteryzuje się alergią pokarmową. „Zazwyczaj tylko ludzie z nieszczelnymi jelitami mogą wytwarzać przeciwciała przeciwko pożywieniu, więc nie zalecałbym spożywania pokarmów, które powodują nieszczelność jelit, ponieważ to dałoby ci zupełnie nowy zestaw problemów” — powiedział dr Aristo Vodjani z Cyrex Laboratories w Arizonie, główny autor badania.

Jak zastrzegają naukowcy, chociaż te czynniki mogą potencjalnie zapewnić pewną ochronę przed SARS-CoV-2, raczej nie staną się zamiennikami obecnych szczepionek. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić, że białka te rzeczywiście zapewniają pewną ochronę, a jeśli tak, to czy pośredniczy w niej krótkotrwała odpowiedź przeciwciał czy długotrwała odpowiedź komórek pamięci.

Oprócz wyjaśnienia zróżnicowanego przebiegu COVID-19 u różnych osób wyniki dalszych badań mogą prowadzić do opracowania skuteczniejszych terapii lub lepszych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Być może dałoby się także ocenić podatność danej osoby na wirusa, zanim jeszcze została zakażona.

Autor: Paweł Wernicki