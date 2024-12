Obserwacje temperatury w pierwszym dniu zimy 2024

W 2024 roku pierwszy dzień zimy astrologicznej rozpoczął się z temperaturą maksymalną od około 2 st. C na granicach wschodnich, 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie i nad samym morzem do 6 st. C; w rejonach podgórskich Karpat najzimniej - tam temperatura spadnie do około 0 st. C.

"Jest tendencja do tego, że temperatura jest coraz wyższa w okresie 21 grudnia, natomiast ten rok aktualnie nie wybija się spośród ostatnich dziesięciu lat" - zaznaczyła ekspertka.

Porównanie aktualnej pogody z rekordami poprzednich lat

Synoptyczka poinformowała, że najcieplejszy początek zimy astrologicznej miał miejsce w 2019 r., temperatura maksymalna wynosiła wtedy od 7 st. C na Warmii i Mazurach do nawet 15 st. C w Małopolsce. Tamtego dnia najniższa temperatura, jaką odnotowano to 2 st. C na północy kraju.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat 21 grudnia najniższą temperaturę odnotowano w 2009 r. Na Suwalszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniosła zaledwie minus 14 s. C, natomiast rekordową temperaturę minimalną odnotowano na południowym wschodzie i wyniosła ona minus 22 st. C. 21 grudnia 2009 r. najwyższą temperaturą, jaką odnotowano w kraju, było minus 1 st. C w okolicach Dolnego Śląska.

Rozpoczęcie astronomicznej zimy w 2024 roku

21 grudnia Słońce przekroczyło punkt przesilenia zimowego, rozpoczynając astronomiczną zimę.

W tym roku astronomiczna zima na półkuli północnej rozpoczęła się w sobotę 21 grudnia o godzinie 10.20 i potrwa do czwartku 20 marca do godz. 10.01.(PAP)

