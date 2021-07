Nowa analiza przeprowadzona przez brytyjski urząd statystyczny Office for National Statistics (ONS) pokazuje, jak zmieniła się średnia ilość czasu spędzanego każdego dnia na czynnościach, porównując dane z przełomu marca i kwietnia 2020 r. z marcem 2021 r.

Dwie największe różnice dotyczą pracy i snu. Jak się okazuje, w dobie pandemii ludzie średnio pracują dłużej, a śpią krócej. Przeciętnie praca w domu wzrosła o 18 minut dziennie, podczas gdy sen skrócił się o 23 minuty w stosunku do danych sprzed pandemii. Plusem jest to, że w 2021 r. ludzie znajdowali nieco więcej czasu na kontakty towarzyskie, pomimo braku snu. Co ciekawe, na ulubione rozrywki, takie jak oglądanie telewizji i granie w gry wideo, również poświęcano mniej czasu o całe osiem minut.