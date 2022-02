Gloryfikuje się wojnę. Niestety ci, którzy to robią, nie wiedzą, że mogą paść jej ofiarami. Jesteśmy w Europie Środkowej, zawsze pomiędzy Niemcami a Rosją. Polska może być następna po Ukrainie . Przewiduję to po zachowaniu Putina. Zanim mocarstwa zachodnie podejmą decyzję, będzie musztarda po obiedzie. Putin to szantażysta. A Zachód mu ustępuje, karmi jego chorą ambicję. Dla niego życie ludzkie nie ma znaczenia. Wojna jest rzeczą straszną. Giną ludzie, którzy nie chcą brać w niej udziału. Dwa dni przed Powstaniem Warszawskim ukazało się ogłoszenie, że 100 tys. mężczyzn ma się zgłosić do budowy umocnień. Kto się nie zgłosi, będzie rozstrzelany. Dzień przed powstaniem ukazało się takie samo ogłoszenie, tyle że mowa była o 200 tys. mężczyzn. Nikt się nie zgłosił. Wiedzieliśmy, że jesteśmy na przegranej pozycji. Albo nas jedni zabiją, albo drudzy. Wie pani, co to jest „kukuruźnik”? Taki samolot obserwacyjny. Przylatywał znad Wisły, artyleria niemiecka milkła, bo nie chcieli zdradzić pozycji. Latał i patrzył. A jak w nocy przyleciały samoloty z Anglii, to niebo było czerwone od pocisków. Najpierw namierzali taki samolot reflektorami, a potem artyleria waliła jak w kaczy kuper. Na własne gały widziałem dwa zestrzelone. Jeden 10 sierpnia na Miodowej przy placu Krasińskich, a drugi 15 sierpnia na rogu Redutowej i Wolskiej.