Przeprowadźmy teraz symulację. Czekają na nas trzy możliwe zdarzenia: mamy jedną trzecią szans na dobre, jedną trzecią na złe i jedną trzecią na constans. Złe zdarzenie to utrata połowy majątku, dobre to możliwość jego podwojenia. Im więcej masz talentu, tym proporcjonalnie większa szansa na pomnożenie bogactwa. Rozkład talentu jest podobny do normalnego, majątku na wstępie wszyscy mamy tyle samo. Do biegu – gotowi – start!