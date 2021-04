Marzono też o. „Magnetowidy dobrych marek, sprzedawane w sklepach Pewex lub Baltona, kosztowały w roku 1981 od 800 do 1000 dolarów. Ich ceny co prawda stopniowo spadały (w 1985 sprzęt firm Panasonic, Sanyo lub NEC można było kupić już za 430–500 dolarów), ale nadal były to kwoty stanowczo przekraczające możliwości przeciętnego Polaka, który zarabiał miesięcznie od 30 do 50 dolarów” – wyjaśnia Grzegorz Fortuna jr. Polacy pokonywali te przeszkody zadziwiająco łatwo. Już w 1984 r. odnotowano, że w prywatnych rękach znajduje się w PRL ok. 150 tys. odtwarzaczy kaset VHS. Cztery lata później liczba ta przekroczyła milion. Problemem stał się natomiast dostęp do interesującego repertuaru. „Filmy na kasetach VHS można było zdobyć jedynie drogą nieformalną, korzystając z nieoficjalnych wypożyczalni i sklepów lub, po uprzednim zakupieniu pustej kasety, w miejscach, które oferowały przegrywanie tytułów za konkretną opłatą. Ceny czystych VHS-ów, sprzedawanych w sklepach sieci Pewex lub Baltona, były jednak bardzo wysokie – w roku 1986 pusta kaseta kosztowała aż 6 dolarów” – podkreśla Grzegorz Fortuna jr.