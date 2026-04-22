Firmy ostrożnie podchodzą do AI. Widzą korzyści, ale dostrzegają też poważne ryzyka

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 16:18
Większość firm w Polsce wykorzystuje AI do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów - wynika z raportu firmy Experis opublikowanego w środę. Jednocześnie 93 proc. przedsiębiorców mierzy się z barierami w wykorzystywaniu AI, wśród których dominują obawy o prywatność danych.

Kreatywność i generowanie pomysłów

Jak wynika z raportu, 74 proc. polskich firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów. Przedsiębiorcy deklarowali też użycie tej technologii do nauczania i szkoleń (68 proc.), a także do obsługi klienta i rozwiązywania problemów (po 65 proc.). Na kolejnych miejscach znalazło się wspieranie myślenia strategicznego (63 proc.) oraz zarządzanie projektami i sprzedaż (po 61 proc.). Firmy dostrzegają przydatność AI również w działaniach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej (60 proc.), w komunikacji (59 proc.) oraz w zarządzaniu zespołami (52 proc.).

Bariery w wykorzystywaniu AI

Jednocześnie 93 proc. polskich firm mierzy się z różnymi barierami w wykorzystywaniu AI - podano. Najczęściej przedsiębiorcy wskazywali w tym kontekście na obawy związane z prywatnością danych (15 proc.). Barierą jest też niechętne sięganie przez część pracowników po AI (10 proc.), a także brak wiary, że może być ona przydatna w ich branży (10 proc.) Ten sam odsetek pracowników (10 proc.) nie widzi realnych korzyści ze stosowania tej technologii. Wśród problemów przedsiębiorcy wskazali też na brak odpowiednich szkoleń (9 proc.) i na trudność w skutecznym korzystaniu z dostępnych narzędzi (8 proc.).

Wątpliwa rola AI w pozyskiwaniu talentów

Autorzy badania pytali również respondentów o rolę AI w pozyskiwaniu talentów, ich wdrażaniu i rozwoju. Część firm krytycznie ocenia sposób, w jaki AI radzi sobie z oceną kompetencji miękkich kandydatów (16 proc. wskazań) i kompetencji technicznych osób starających się o pracę (14 proc.). Z kolei 13 proc. organizacji wskazało na ograniczenia sztucznej inteligencji w nauczaniu pracowników praktycznych umiejętności. Po 11 proc. firm zwróciło uwagę na brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez AI oraz na niedopasowanie szkoleń do realnych potrzeb pracowników. Natomiast 12 proc. firm przyznało, że AI w pełni spełnia ich oczekiwania w obszarze rekrutacji, onboardingu i szkoleń.

Zgodnie z raportem największy zwrot z inwestycji w AI polskie firmy widzą w prognozowaniu i planowaniu (23 proc.), a także w obszarze uczenia się, rozwoju oraz poprawy efektywności zespołów (po 21 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 588 pracodawców w Polsce i 39 tys. globalnie w terminie 1 stycznia – 3 luty 2026 roku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
