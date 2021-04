"Przykładem projektu, który w mojej ocenie jest bardzo istotny, to budowa chmury rządowej, która zapewni moc obliczeniową niezbędną do utrzymania systemów IT wielu jednostek, wielu ministerstw. Nasze dążenia zmierzają do tego, żeby wszystkim urzędom zapewnić jedno miejsce w chmurze, która będzie chmurą bezpieczną, gdzie te systemy będą mogły być posadowione" - powiedział Widelski. "To jest ważne poza aspektem ekologicznym również ze względów zarządzania tymi systemami, czy względów cyberbezpieczeństwa" - dodał.

Zdaniem dyrektora Departamentu Rozwoju Usług - Centrum GovTech drugą płaszczyzną, która może wspierać środowisko i ekologię, jest kwestia rozwoju usług cyfrowych dla obywateli.

"Wspomnę o inicjatywie, która rozwijana jest od jakiegoś czasu, zmierzającą do tego, żeby zarówno warstwę informacyjną w sferze komunikacji urzędów, ale również warstwę usługową osadzić w jednej bramie publicznej dostępnej dla wszystkich. Tą bramą jest i ma być portal gov.pl. Chcemy budować e-usługi cyfrowe w różnych obszarach, czy to w obszarze zdrowia, czy to w obszarze budownictwa, czy w obszarze środowiska" - stwierdził Widelski.

Powiedział, że plan zakłada, aby docelowo obywatel mógł załatwić wszystkie swoje sprawy w urzędzie w sposób cyfrowy. Widelski dodał, że jeśli chodzi o obszary cyfryzacyjne, to kwestią, na którą też należy zwrócić uwagę, jest Internet Rzeczy i promowanie oraz wdrażanie rozwiązań, które mogą przyczynić się bezpośrednio do zmniejszenia konsumpcji i zapotrzebowania na energię.

Widelski zaznaczył, że aby przejść na model załatwiania wszystkich spraw w urzędzie online, potrzeba będzie jeszcze wielu lat przygotowań. Dodał, że na budowę e-państwa i rozwój cyfryzacji bardzo pozytywny wpływ wywarła pandemia, często w obszarach, które wcześniej nie zamierzały się bardzo szybko cyfryzować.

Zwrócił również uwagę, że równolegle z rozwojem rozwiązań cyfrowych należy odpowiednio zadbać o rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Jak poinformował Widelski, jednym z projektów, które są wdrażane w ramach Centrum GovTech, jest projekt budowy systemu służącego elektronicznemu zarządzaniu dokumentacją w urzędach, co ma ograniczyć obieg papierowych dokumentów.