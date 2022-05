W Davos rozpoczęła się jedna z najważniejszych konferencji w roku - World Economic Forum. Forum dotyka tematów ważnych i aktualnych, nie mogło zabraknąć więc kwestii współpracy w obszarze bezpieczeństwa w regionie Trójmorza;

O tym traktuje przedstawiony w Domu Trójmorza przez Izabelę Albrycht, Przewodniczącą Rady Programowej CYBERSEC raport - Trójmorze zjednoczone w cybersile;

Zgodnie z wnioskami dokumentu region może stać się światowym hubem technologicznym, ale musi jeszcze więcej inwestować w przełomowe technologie, rozwijać projekty z obszaru infrastruktury cyfrowej oraz budować cyberbezpieczeństwo.

- W 2018 roku think tanki z Europy Środkowo-Wschodniej wezwały do cybermodernizacji Inicjatywy Trójmorza, aby uczynić ją „gotową na przyszłość” i „odporną na wyzwania przyszłości – mówiła Izabela Albrycht, Przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC. To wezwanie z 2018 roku nie straciło na aktualności, a wręcz przeciwnie. Wraz z agresją Rosji na Ukrainę i zmianami geopolitycznymi jasnym stało się, że musimy nadać nowy impuls współpracy zorientowanej na bezpieczeństwo regionu.

- Bezpieczeństwo to dziś wspólny mianownik dla głównych obszarów współpracy państw Trójmorza: cyfrowego, energetycznego, transportowego – podkreślał wiceminister Paweł Jabłoński inaugurując dyskusję w pawilonie Trójmorza w Davos.

Państwa regionu wspólnie zmagają się z wieloma podobnymi wyzwaniami, w tym z cyberzagrożeniami. Ten wspólny krajobraz zagrożeń tworzy podatny grunt dla dalszego budowania regionalnej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. - Trójmorze musi być zjednoczone w cybersile. A przez cybersiłę rozmumiem nie tylko rozwijanie obszaru cyberbezpieczeństwa, ale także wspólne prace w zakresie innowacyjności, cyfryzacji i budowania przewag technologicznych – podkreślała Izabela Albrycht. Potwierdził to Royal Hansen, wiceprezes Google, który zauważył, że: -inwestycje w nowoczesne technologie pomagają niektórym, ale inwestycje w cyberbezpieczeństwo pomagają praktycznie wszystkim sektorom gospodarki.

Aktualna sytuacja uwypukliła konieczność wspólnego działania, pokazała tkwiącą w nim siłę. - Ścisła współpraca Trójmorza ma fundamentalne znaczenie dla cyberbezpieczeństwa każdego kraju

w regionie – mówił Paweł Nierada, wiceprezes BGK. A Izabela Albrycht zauważyła, że – takie działania są o tyle prostsze, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają żywy i innowacyjny sektor cyberbezpieczeństwa, który z powodzeniem może tworzyć jeden z filarów bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Sektor rozwija się m.in. dzięki działaniom prowadzonym w ramach Unii Europejskiej oraz natowskiego akcleratora innowacji dla bezpieczeństwa (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA). Więcej o tym w premierowym dokumencie, który już do pobrania na www.ik.org.pl. W raporcie, którego partnerami są BGK oraz Google także tematy takie jak: