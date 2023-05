Informację podał na Twitterze rzecznik Orange Wojciech Jabczyński. „Do naszej oferty w najbliższych dniach wchodzą smartfony Honor. Szczegóły wkrótce” – napisał. Nieoficjalnie wiemy, że słowo wkrótce oznacza ten czwartek oraz że mowa jest o dwóch modelach, ale na razie nie wiadomo których.

O tym, że Honor wznawia swoją działalność w Polsce, pisaliśmy na początku kwietnia. Firma rozpoczęła wtedy rekrutację pracowników do oddziału w naszym kraju. Na jego czele stoi Magdalena Zyskowska-Curyło, która wcześniej pracowała w Huawei, a od marca odpowiada za polski oddział Honora. Firma sprzedaje już swoje urządzenia we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Honor przez wiele lat był marką należącą do Huawei, koncentrującą się na nieco tańszych urządzeniach. Był też pierwszą ofiarą amerykańskich sankcji jakie dotknęły Huawei – producent po cichu wycofał ją z naszego kraju.

Potem doszło do zmian właścicielskich – Honor został wykupiony przez grupę inwestorów i oficjalnie stał się odrębną i niezależną firmą. To pozwoliło mu ominąć amerykańskie sankcje i jego smartfony mają oficjalny dostęp do usług Google.

Honor ma w swojej ofercie kilka serii: Magic, N i X. Honor Magic 5 Pro zajmuje w rankingu DXOmark oceniającym fotograficzne możliwości smartfonów trzecie miejsce. Przez długie miesiące był liderem, zdetronizowały go dopiero OPPO Find X6 Pro i Huawei P60 Pro.

Ostatnio firma zaprezentowała również składany Honor Magic Vs. Jego sprzedaż w Europie ma się rozpocząć 19 maja, a cena w innych krajach w przeliczeniu na złotówki oscyluje wkoło 7300 zł. To dużo taniej niż pokazany ostatnio Huawei Mate X3 (bez usług Google), który kosztuje 9999 zł. Urządzenia Honora korzystają z najnowszych procesorów firmy Qualcomm i mają pełny dostęp do usług Google oraz sieci 5G.

