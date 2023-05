Reklama

Dwie firmy zdominowały czołówkę zestawienia

Firma badawcza Canalys opublikowała statystyki dotyczące światowej sprzedaży smartfonów premium w pierwszym kwartale tego roku. Są tam też wyszczególnione marki i modele. W pierwszej 15-ce znalazły się tylko dwa urządzenia firm innych niż Apple i Samsung. To Xiaomi 13 i Huawei Mate 50. Są odpowiednio na 13. i 14. miejscu.

Smartfony "premium"

W ujęciu globalnym za smartfony „premium” uznano te, za które trzeba zapłacić powyżej 500 dol. To nieco ponad 2100 zł i w obecnych warunkach w Polsce tyle kosztują telefony ze średniej półki i to bynajmniej nie te najdroższe.

Najlepiej w tym segmencie sprzedają się iPhony. Pierwszy jest najdroższy 14 Pro Max, drugi 14 Pro, potem podstawowe 13 i 14-ka i dopiero na piątym miejscu mamy Samsunga. Co ciekawe – to najdroższy model z serii S23, czyli Ultra.

Wynika z tego, że najbogatsi klienci nie zwracają uwagi na cenę, tylko poszukują urządzenia z największymi możliwościami i tak jest w przypadku iPhonów i Samsungów. Zwłaszcza S23 Ultra oferuje możliwości fotograficzne, których nie znajdziemy w dwóch pozostałych smartfonach z serii S23.

Modele podstawowe popularniejsze

W przypadku obu firm lepiej sprzedają się też modele podstawowe niż te z plusem. Jedyna różnica (prócz ceny), jaka jest między nimi, to wielkość ekranu. I to pokazuje, że użytkownicy jednak potrzebują urządzeń nieco mniejszych, które jest wygodniej obsługiwać.

Ciekawe jest również to, że w ujęciu rok do roku to właśnie smartfony premium zanotowały wzrost sprzedaży. A największe spadki są w segmentach najtańszych – do 100 i 200 dolarów. To może świadczyć o tym, że w czasach kryzysu najwięcej tracą biedni, a najmniej bogaci.

W zestawieniu jedynym składanym urządzeniem, na które tak bardzo stawiają producenci, jest Samsung Galaxy Z Flip 4. To drugi pod względem popularności smartfon w 2022 r. W Korei – wyprzedził go tylko S22 Ultra. W żadnym innym kraju, mimo coraz większej liczby wypuszczanych modeli, żaden składany telefon nie cieszył się taką popularnością.