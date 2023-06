Reklama

Android i iOS podzieliły między siebie smartfonowy świat. Ten pierwszy jest na ponad 70 proc. urządzeń, drugiemu zostało 30 proc. Mnóstwo osób używa dwóch komórek, na każdej mając konkurencyjny system. Mimo tego wciąż toczy się dyskusja, który z nich jest lepszy.

Użytkownicy częściej pytają o iOS niż o Android

Oczywiście każdy woli co innego i na inne rzeczy zwraca uwagę, ale bez wątpienia w powszechnym mniemaniu iOS uchodził za bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Być może jest to spowodowane tym, że większość producentów smartfonów z Androidem stosuje swoje nakładki na system i każda wygląda nieco inaczej. Tymczasem u Apple jest zawsze iOS, więc przesiadając się z telefonu na telefon, nie musimy się przyzwyczajać do nowego wyglądu czy sposobu używania. Dlatego dane, które podała strona greensmartphones.com, mogą zaskakiwać.

Wykorzystała ona wyniki zapytań w wyszukiwarkach zadawanych przez użytkowników obu systemów w Stanach Zjednoczonych w ciągu miesiąca. Były to np. „jak wykonać zrzut ekranu”, „jak zablokować numer”, „jak przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych”, „jak udostępnić lokalizację”, „jak przerzucić zdjęcie na komputer”, „jak zaktualizować urządzenie”czy „jak zrobić backup danych”.W sumie było to 12 pytań.

Największe problemy z Androidem

Tylko przy dwóch przeważały zapytania z urządzeń z Androidem – chodziło o zrzut ekranu i skanowanie kodu QR. W pozostałych 10 przypadkach więcej pytań padało w kontekście iPhonów. W niektórych różnica była wręcz gigantyczna, np. o to jak zainstalować aktualizację na iPhone pytało się 13 tys. osób, podczas gdy w przypadku urządzeń z Androidem to tylko 3 tys. użytkowników. Jeszcze większa różnica była w przypadku pytania o przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych – tu stosunek wynosił 61 tys. do 8,4 tys.

Po podliczeniu wszystkich wyników wyszło na to, że użytkownicy iPhonów mają o 58 proc. więcej pytań dotyczących systemu niż użytkownicy Androida. Oczywiście trzeba pamiętać, że użytkowników iPhonów jest w USA więcej (57 proc.) niż użytkowników Androida (43 proc.). Ale różnica nie jest tak znacząca jak różnica w ilości zapytań.

Oczywiście trzeba również wziąć pod uwagę to, że pytania mogły zadawać głównie osoby, które dopiero co przesiadły się na nowy system operacyjny. iOS wymaga bowiem chwili przyzwyczajenia i zmiany nawyków. Moc iOS drzemie jednak nie w pojedynczych urządzeniach, ale w całym ekosystemie i doskonałym „porozumiewaniu się między sobą” iPhonów, iPadów, Apple Watchy czy MacBooków.

W przypadku Androida użytkownicy mają do wyboru większą liczbę urządzeń różnych producentów, ale okupione jest to gorszym „porozumiewaniem się” między nimi.

