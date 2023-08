Zarówno zysk jak i sprzedaż zanotowały rok do roku bardzo duże spadki – odpowiednio o 37 i 23 proc. Firma obarcza za to winą spowolnienie na rynku smartfonów, które trwa już trzeci kolejny kwartał. Po ogłoszeniu najnowszego giełdowego raportu jej akcje potaniały aż o 8,2 procent.

Gwałtowne spadki zamówień

Zarówno Qualcomm jak i inne firmy produkujące procesory stosowane w smartfonach odnotowały w ostatnich miesiącach gwałtowne spadki zamówień. Ich klienci tłumaczą to większymi zapasami urządzeń, a to z kolei związane jest z o wiele mniejszą od planowanej sprzedażą. Zdaniem Amerykanów ograniczanie wydatków na części do telefonów i innej elektroniki przeciągnie się co najmniej do końca roku.

Dyrektor generalny Cristiano Amon ogłosił, że firma będzie w związku z tym ciąć koszty, głównie przez redukcje zatrudnienia. „Przyjmujemy konserwatywne spojrzenie na rynek i będziemy podejmować dodatkowe działania, aby zapewnić Qualcomm dobrą pozycję do dostarczania maksymalnej wartości akcjonariuszom w niepewnym środowisku” – powiedział.

W ostatnim kwartale Qualcomm wydał 285 mln dol. na restrukturyzację, głównie na odprawy dla zwalnianych pracowników.

Chiny ciągną firmę w dół

Największym problemem dla producenta są Chiny. Tam rynek smartfonów nie powrócił do prognozowanych wcześniej poziomów, a ten region jest odpowiedzialny za ponad 60 proc. sprzedaży Qualcomma. Firma uważa, że dostawy telefonów spadną w tym roku o co najmniej jednocyfrową stopę procentową w porównaniu z 2022 r.

„Ponieważ trudno jest przewidzieć kiedy nastąpi jakieś ożywienie, a klienci zachowują ostrożność przy zakupach, nadal działamy przy założeniu, że firmy w pierwszej kolejności będą chciały się pozbyć zapasów” napisał producent chipów.

Cristiano Amon stwierdził, że Qualcomm pracuje nad tym, by być mniej zależnym od niepewnego rynku smartfonów. Firma w ostatnim czasie zwiększyła sprzedaż procesorów wykorzystywanych m.in. w samochodach, sieciach, komputerach i „urządzeniach ubieralnych”. Wciąż jednak uzyskuje ponad połowę swoich przychodów z branży telefonów komórkowych.

Szansa w rozwoju AI

Głównym produktem firmy są procesory, ale Qualcomm produkuje również modemy 5G, które w swoich chipach Bionic wykorzystuje Apple. Jej produkt na pewno trafi do najnowszych, tegorocznych iPhonów 15. Jednak Bloomberg poinformował ostatnio, że Apple pracuje nad własnym modemem i przyszłoroczne iPhony z serii 16 mogą już nie korzystać z technologii Qualcomma.

Amerykański producent liczy, że w najbliższych latach zwiększy zyski związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Tu jego głównym konkurentem jest Intel. Qualcomm nawiązał w tym roku współpracę w tej dziedzinie z Microsoftem. Firma ogłosiła również, że dzięki jej najnowszym procesorom wykorzystywanym w smartfonach i komputerach będzie można korzystać z AI bez potrzeby łączenia się z Internetem.

