Koreańskie Towarzystwo Nadprzewodnictwa i Kriogeniki (KSSC) poinformowało, że naukowcy z Quantum Energy Research Center przekażą próbki materiału LK-99, który jak twierdzą, jest w stanie przewodzić prąd elektryczny o zerowej rezystancji w temperaturze pokojowej i ciśnieniu otoczenia.

„Oczekuje się, że proces przeglądu potrwa od dwóch do czterech tygodni”, przekazał KSSC w e-mailowej odpowiedzi. Komitet ekspertów naukowych stwierdził w zeszłym tygodniu, że jest „zaniepokojony” kontrowersjami wywołanymi przez „niezweryfikowane twierdzenia”.

Testy LK-99

Sukbae Lee i Ji-Hoon Kim z Quantum Energy Research Center przedstawili twierdzenia na temat przełomowego materiału LK-99. Informacje pojawiła się w zeszłym miesiącu w artykułach udostępnionych przed publikacją, co oznacza, że praca nad materiałem nie została zrecenzowana przez ekspertów.

Badanie próbek bezpośrednio pozyskanych od Lee i Kima do weryfikacji teorii to jedno. Natomiast zupełnie czym innym jest powtórzenie metody i replikacja materiałów opisanych w artykule oraz pomiar ich nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej – powiedział KSSC.

Trzy różne instytucje testują obecnie te metody, korzystając z materiałów, które uzyskały niezależnie.

Komitetem weryfikacyjnym w KSSC kieruje Kim Changyoung, profesor Uniwersytetu Narodowego w Seulu, który jest ekspertem w pokrewnej dziedzinie.

Rajd na akcjach technologicznych

Akcje postrzegane jako związane z technologią nadprzewodników kontynuowały we wtorek swój rajd na giełdzie w Seulu. Sunam Co. zyskało aż o 22 proc. do nowego rekordowego poziomu, a Shinsung Delta Tech Co. znowu podrożało o dzienny limit 30 proc. Sunam, który produkuje druty używane do nadprzewodników, wzrósł o prawie 400 proc. od czasu opublikowania badań nt. LK-99, choć firma wyraziła obawy, że jest postrzegana jako spółka powiązana z projektem, a tak nie jest.

„Nie prowadzimy żadnej współpracy badawczej ani nie utrzymujemy relacji biznesowych z centrum badawczym, które twierdzi, że opracowało nadprzewodnik w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem otoczenia”, powiedział Sunam na swojej stronie internetowej.

Wątpliwości studzą entuzjazm

W środę entuzjazm opadł po tym, jak centrum badawcze amerykańskiego uniwersytetu (Centrum Teorii Skondensowanej Materii Uniwersytetu Maryland) obaliło ostatnie twierdzenia o przełomie w technologii.

Południowokoreańskie akcje, które wcześniej gwałtownie rosły, zaczęły spadać. Sunam Co. straciło aż o 21 proc., a Duksung Co. i Mobiis Co. podobnie spadały na wycenie przez dwa dni.

W e-mailu do Bloomberg News dr Sankar Das Sarma, dyrektor centrum napisał „Czy mogę się mylić? Oczywiście każdy może się mylić”. Dodał też, że nie sądzi, aby temat skończył się dzisiaj, nawet jeśli materiał LK-99 nie ma właściwości nadprzewodnictwa, ale on nie będzie już zwracał uwagi na ten temat.