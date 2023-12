Najnowszym przykładem jest ChangXin Memory Technologies. Producent wprowadził na rynek swoje pierwsze moduły pamięci LPDDR5 i dwa nowe produkty wykorzystujące tę technologię. Procesory mogą być stosowane w smartfonach ze średniej półki, a zainteresowanie nimi wyraziły już Xiaomi i Transsion - podaje serwis tomshardware.com.

Reklama

W tym roku ​w firmę zainwestował ​chiński fundusz inwestycyjny wspierany przez państwo. Kwota toprawie dwa miliardy dolarów.

Huawei był pierwszy

Reklama

Największym echem odbiła się chińska premiera modelu Mate 60 Pro. Huawei zaprezentował go pod koniec sierpnia, bez wielkich fanfar charakterystycznych dla tej firmy. Prawdopodobnie producent nie chciał chwalić się tym, że jego urządzenie wyposażone jest w procesor, który umożliwia obsługę sieci 5G. To Kirin 9000S, wyprodukowany przez firmę SMIC w 7 nm procesie technologicznym, wyposażony w modem 5G.

/> />

To spowodowało, że Amerykanie natychmiast zaczęli mówić o zaostrzeniu sankcji, którymi objęci są już chińscy producenci. Efektem tego są wzmożone zakupy ze strony firm z tego kraju. W ostatnim kwartale chińskie firmy sprowadziły aż o 90 proc. więcej sprzętu do produkcji procesorów. Jego wartość to 8,7 mld dol.

CXMT jest kolejny

To pierwsza firma z Chin, która rozpoczęła masową produkcję pamięci LPDD5. Firma nie dysponuje najnowocześniejszymi technologiami, więc nie jest w stanie stworzyć układów scalonych premium LPDDR5X i musi trzymać się standardu 12 GB LPDDR5. Może więc konkurować ze średnią półką innych producentów. Nowy układ zapewnia o 50 proc. lepszą szybkość i przepustowość przesyłania danych, ale też o 30 proc. mniejsze zużycie energii w porównaniu do starszych wersji procesora, które mogły być stosowane tylko w urządzeniach z najniższej półki.

/> />

Xiaomi i Transsion zainteresowane

Pamięć LPDDR5-6400 firmy CXMT została już przetestowana przez obie firmy. Xiaomi nie trzeba nikomu przedstawiać, to potężny producent bardzo popularny w naszym kraju. Według firmy IDC Xiaomi jest trzecim co do wielkości dostawcą smartfonów na świecie, ze sprzedażą sięgającą 41,5 miliona sztuk i z 13,7 proc. udziałem w rynku w trzecim kwartale 2023 r. Dodatkowo Xiaomi produkuje mnóstwo innych urządzeń korzystających z technologii LPDDR.

/> />

Z kolei do Transsion należą trzy marki: Tecno, Infinix i Itel. Dwie pierwsze są obecne w naszym kraju. Smartfony wszystkich trzech największą popularnością cieszą się w Afryce i na rynkach wschodzących, a Polska jest jednym z pierwszych państw w Europie, w którym można kupić ich urządzenia. W trzecim kwartale firma sprzedała 26 milionów smartfonów i uzyskała 8,6 proc. udział w rynku globalnym. W sumie obie firmy odpowiadają za ponad 22 proc. dostaw smartfonów na świecie pod względem wolumenu.

To sprawia, że CXMT nie powinna się martwić o znalezienie nabywców na swoje produkty.