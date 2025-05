Eksplozja statku kosmicznego Elona Muska. Wiadomo, co poszło nie tak

To już trzecia z rzędu eksplozja statku kosmicznego Starship. Należąca do firmy SpaceX maszyna odbywała we wtorek dziewięty lot testowy. Rakieta poleciała dalej, niż podczas poprzednich prób, lecz nie wykonała szeregu innych punktów misji.