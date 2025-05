AI pomoże przy konsultacjach publicznych

W pilotażowym teście Consult został wykorzystany do analizy odpowiedzi, udzielanych przez obywateli podczas publicznych konsultacji, prowadzonych przez szkocki rząd. Temat dotyczył regulacji prawnych, dotyczących niechirurgicznych zabiegów kosmetycznych, jak np. powiększanie ust i laserowa depilacja.

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że wyniki uzyskane dzięki technologii AI są "niemal identyczne" z tymi zebranymi przez ekspertów, co ma otworzyć drogę do szerszego wdrożenia narzędzia.

Narzędzie ma być wykorzystywane do analizy opinii przy konsultacjach publicznych, których w ciągu roku przeprowadza się ok. 500 w całym kraju. Oszacowano, że jego wprowadzenie zaoszczędzi urzędnikom 75 tys. dni pracy, kiedy wykonywaliby obowiązki ręcznie. Oszczędności wyniosą ok. 20 mln funtów rocznie. Dodano, że korzystanie z Consult eliminuje także ryzyko podejmowania przez urzędników stronniczych decyzji.

Narzędzie Consult

Consult jest częścią pakietu narzędzi AI o nazwie Humphrey, z którego korzysta obecnie rząd Wielkiej Brytanii, aby przyspieszyć pracę urzędników państwowych, skrócić czas poświęcany na zadania administracyjne i obniżyć koszty administracji.

Brytyjski dziennik "Guardian" podał, że choć Consult jest wciąż na etapie testów, to może być on wdrożony w urzędach publicznych Wielkiej Brytanii do końca 2025 r.(PAP)