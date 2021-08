Oprócz straży pożarnej w walkę z żywiołem zaangażowano wojsko, dziewięć helikopterów i pięć samolotów. Pomimo rekordowej fali upałów, jaka w ostatnim czasie panuje w Grecji, grecka instytucja naukowa Obserwatorium Narodowe odradziła ateńczykom otwieranie okien i wychodzenie na zewnątrz.

"To była kolejna niezwykle trudna noc. Przed nami wciąż bardzo dużo pracy" - powiedział wiceminister obrony cywilnej Nikos Hardalias. Dodał jednak, że strażakom udało się zredukować cztery ogniska pożaru do jednego.

Pożar wybuchł we wtorek w miejscowości Warympompi, 20 km na północ od centrum Aten. Ze względu na wysokie temperatury, dochodzące nawet pod 46 st. C, żywioł rozprzestrzenił się na kolejne miejscowości, zmuszając ich mieszkańców do opuszczenia domów oraz niszcząc budynki i samochody. Rząd ogłosił, że zapewni pokoje w hotelach osobom, które musiały uciekać.

Operator sieci energetycznej usiłuje przywrócić zasilanie w częściach obszaru metropolitalnego po tym, jak ogień zniszczył części sieci - doniosła agencja Reutera.

Duże pożary w środę rano odnotowano też na wyspie Eubea i w południowo-zachodniej części Peloponezu.

Fala upałów w południowej Europie, którą nasiliły masy gorącego powietrza przypływające znad Afryki Północnej, doprowadziła również do pożarów w Turcji, Albanii oraz na wyspach Morza Śródziemnego, w tym na włoskiej Sycylii.