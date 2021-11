Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Polska Organizacja Turystyczna przestawiła informację m.in. na temat realizacji programu bonu turystycznego.

Jak przekazała Joanna Węglarczyk p.o. dyrektora departamentu strategii i rozwoju w POT, na realizację programu Polski Bon Turystyczny zostało zabezpieczone ponad 4 mld zł, a świadczeniem objętych jest w obecnie ponad 7 mln dzieci.

"Ponad 5 mln dzieci aktywowało bądź wykorzystało bon turystyczny" - mówiła. Zwróciła uwagę, że jeżeli rodzic ma dwójkę lub trójkę dzieci, to przyznawany jest mu jeden bon. W przypadku dwójki dzieci jest to bon na 1 tys. zł, a - trójki na 1,5 tys. "Inna jest zatem liczba dzieci uprawnionych do bonów, a inna jest liczba bonów, które funkcjonują" - wyjaśniła.

Przedstawicielka POT dodała, że na jedno dziecko z niepełnosprawnościami przysługuje bon w wysokości 1 tys. zł. "Z tego dodatkowego świadczenia skorzystało dotąd 173 tys. dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności" - poinformowała.

Dodała, że do przedsiębiorców za pośrednictwem rodzin, które aktywowały bon wpłynęły dotąd prawie 2 mld zł. Bon można wykorzystać na raty - nie tylko w ramach jednej płatności - przypomniała Węglarczyk.

Wyjaśniła, że w ramach działań promujących Polski Bon Turystyczny POT prowadzi certyfikację podmiotów turystycznych - do projektu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy przyjmują płatność bonem. "Obiekt odwiedzany jest przez audytora i ostatecznie jest mu przyznawany certyfikat dobrych praktyk" - wskazała.

POT zachęca też dzieci i młodzież do podróżowania po Polsce. "Przekazujemy, że Polska jest miejscem atrakcyjnym, gdzie można w ciekawy sposób spędzić czas wolny tak, żeby oni byli w przyszłości podróżowaniem po kraju zainteresowani" - zaznaczyła Węglarczyk.

Jak wskazano, Polski Bon Turystyczny to nie tylko wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i polskich rodzin, ale też działania angażujące do podnoszenia jakości i dostępności krajowej oferty turystycznej oraz edukacji turystów.

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Za pomocą realizowanego od sierpnia 2020 r. bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. Można nim płacić również za wycieczki jednodniowe, które nie obejmują noclegu.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu należy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u, gdzie można aktywować bon. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu). Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Aktualna lista tych podmiotów dostępna jest na stronach internetowych POT. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.