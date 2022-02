Z danych przekazanych PAP przez UFG wynika, że w 2021 roku z ofert organizatorów turystyki skorzystały blisko 4 mln osób. Dla porównania w 2020 był to nieco ponad 1 mln podróżnych. Rekordowy był ostatni przed pandemią rok 2019, kiedy z ofert organizatorów, np. biur podróży, skorzystało prawie 8 mln osób.

"Na wyniki 2021 roku w branży turystycznej wciąż mocny wpływ miała pandemia. Patrząc na cały rok możemy wyróżnić dwa okresy. Do kwietnia widzieliśmy wyraźnie, że sprzedaż imprez turystycznych była słaba. Oczywiście powodem tego, jak w roku 2020, były ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Spadła na przykład liczba popularnych wśród Polaków wyjazdów na narty – zarówno w Polsce, jak i za granicę" - zauważa Marek Niechciał, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odpowiedzialny za obszar turystyki.

Dodał, że druga część roku była zdecydowanie lepsza, ponieważ zauważalny był wzrost sprzedaży imprez turystycznych, zwłaszcza latem. "Co ciekawe, liczba umów w miesiącach wakacyjnych była bliska tej z rekordowego roku 2019. Widać było popularność kierunków egzotycznych, można się domyślać, że ograniczenia sanitarne w ich destynacjach były łagodne czy łagodniejsze od obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej" - tłumaczy Niechciał.

Zdaniem przedstawiciela UFG w 2021 roku klienci polskich biur podróży odkładali decyzje zakupowe do ostatniej chwili. "Spowodowane to było zarówno chęciami wyboru najlepszej oferty, ale przede wszystkim ryzykami związanymi z warunkami sanitarnymi i wprowadzaniem nowych obostrzeń. To tłumaczyłoby wyższy wynik sprzedaży w sierpniu 2021 w porównaniu do sierpnia rekordowego 2019 r." - ocenił.

Z danych UFG wynika również, że wyraźny wpływ na ofertę krajową miał bon turystyczny, wykorzystywany głównie w okresach luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. "W ubiegłym roku wyraźne załamanie dotknęło krajowe imprezy turystyczne w postaci wyjazdów grupowych. Mowa tu o popularnych imprezach organizowanych przez szkoły i uczelnie – zielone szkoły, obozy, wyjazdy integracyjne" - wyjaśniono.

Dodano, że pod koniec kwietnia 2021 r. UFG zakończył wypłaty pieniędzy za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Środki publiczne na ten cel pochodziły z tzw. tarczy antycovidowej. Funduszowi wyznaczono zadanie realizacji zwrotów. Podróżnym wypłacono łącznie ponad 226 mln zł, a akcją objęto ponad 100 tys. umów zawartych jeszcze przed pandemią.

UFG podaje, że w ub.r. niewypłacalność ogłosiło osiem biur (również osiem biur w 2020 r., 11 w 2019 r.). "Może to świadczyć o tym, że trudna sytuacja rynkowa związana z ograniczeniami w pandemii na szczęście nie znajduje odzwierciedlenia w statystykach upadłości i niewypłacalności biur podróży" - przyznano.

Z danych Funduszy wynika też, że na koniec 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 4,3 tys. aktywnych organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Zwrócono jednak uwagę, że składki z tytułu sprzedaży imprez turystycznych przekazywane na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wpływały tylko od części przedsiębiorców. "Na przykład w grudniu ubiegłego roku od nieco ponad 750 firm. Świadczyć to może o wciąż dużym spadku sprzedaży w porównaniu do poprzednich okresów. Powodem tego jest pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia sanitarne" - podsumowano.