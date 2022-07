"To historyczny moment dla Grupy PKL. Tak jak 85-lat temu spełniały się marzenia związane z powstaniem kolei na Kasprowy Wierch, tak dzisiaj jesteśmy świadkami realizacji inwestycji wpisującej się w oczekiwania turystów odwiedzających Bieszczady, jak i okolicznych mieszkańców" - powiedział prezes PKL Daniel Pitrus, cytowany w komunikacie.

"Inwestycja w Solinie to modelowy przykład, w jaki PFR skutecznie realizuje strategię rozwoju i budowy wartości PKL od momentu przejęci spółki w 2019 r. Bieszczady to wyjątkowy region, z ogromnymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji uda nam się w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał i przyciągnąć nowych turystów, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru i naturalnych walorów środowiskowych tego miejsca. To największa do tej pory inwestycja PKL, ale plany spółki są ambitne i uwzględniają rozwój dotychczasowych ośrodków, a także nowe inwestycje, które przyczynią się do wzrostu wartości spółki" - dodał prezes PFR Paweł Borys.

Na 1,5-km trasie - ze stacji początkowej Plasza do stacji końcowej usytuowanej na Górze Jawor - z wysokości wagonika, podróżujący mogą podziwiać krajobraz Bieszczadów, zaporę oraz Jezioro Solińskie. Ośrodek obejmuje też m.in. wieżę widokową o wysokości 55 m z kawiarnią, Karczmę Jawor i park tematyczny nt. bieszczadzkich legend.

Polskie Koleje Linowe (PKL), których właścicielem jest pośrednio fundusz inwestycji infrastrukturalnych, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) to firma z ponad 85-letnią tradycją, całoroczny operator turystyczny prowadzący ośrodki w kluczowych lokalizacjach w Polsce w Tatrach, Beskidach i Pieninach: w Zakopanem na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i Butorowym Wierchu, w Krynicy Zdrój na Jaworzynie Krynickiej i Górze Parkowej, w Zawoi na Mosornym Groniu, w Szczawnicy na Palenicy oraz na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jej priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów oraz realizacja programu pracowniczych planów kapitałowych.