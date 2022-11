Ponad połowa wyszukiwań noclegów w terminie od 22, 23 lub 24 grudnia to grupy stanowiące od jednego do dziewięciorga dorosłych i od jednego do dziewięciorga dzieci, a co czwarta osoba planuje wyjazd jednego lub dwojga dorosłych z grupą od jednego do sześciorga dzieci – wynika z danych Nocowanie.pl. "Spędzanie świąt z rodziną poza domem spotyka się z coraz większym uznaniem" – przekazał Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl

Jak doniósł portal, najczęściej wybierane na świąteczny wyjazd są miejscowości górskie, a wśród dwudziestu najpopularniejszych znalazła się tylko jedna nadmorska – Kołobrzeg. Spośród grup dorosłych z dziećmi 1/4 Polaków wybiera się do Zakopanego, blisko 12 proc. do Karpacza, nieco ponad 6 proc. do Szklarskiej Poręby. Wśród województw największą popularnością cieszy się małopolskie (ponad połowa wyszukiwań), na drugim miejscu znalazło się dolnośląskie (1/4 wyszukiwań), następnie śląskie (10 proc.), podkarpackie (4,5 proc.) i zachodniopomorskie (4 proc.) – poinformował serwis.

Blisko 70 proc. osób spędzających święta rodzinne poza domem planuje rozpocząć pobyt od 23 grudnia, 1/4 poszukuje zakwaterowania od 24 grudnia. Najpopularniejsze są – zgodnie z danymi witryny – czterodniowe wyjazdy, w dalszej kolejności trzydniowe i pięciodniowe. Nieco ponad 5 proc. osób z omawianych grup ma zamiar wydłużyć pobyt do Sylwestra – doniósł portal.

Prawie 40 proc. Polaków na rodzinne święta poszukuje domków lub willi, 1/4 wybiera pokoje i kwatery, 14 proc. preferuje apartamenty, a 11,5 proc. pensjonaty – przekazało Nocowanie.pl.