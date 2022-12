Reklama

W środę Maltańska Organizacja Turystyczna (Malta Tourism Authority - MTA) otworzyła regionalne biuro w Warszawie, które ma być centrum operacyjnym do działań w Europie Wschodniej oraz w krajach bałtyckich.

Reklama

Polski rynek stał się ważnym obszarem dla turystyki Malty

Uczestniczący w otwarciu biura minister turystyki Malty Clayton Bartolo zaznaczył, że na przestrzeni ostatnich kilku lat polski rynek stał się ważnym obszarem dla turystyki Malty, z każdym rokiem odnotowując stały wzrost liczby turystów. "Do końca września br. 105 tys. turystów z Polski odwiedziło Maltę, pokonując tym samym rekord sprzed pandemii, który wyniósł 104 tys. Spodziewamy się, że do końca roku będzie o ok. 30 tys. więcej" - poinformował.

Dodał, że turystyka pozostaje główną siłą napędową maltańskiej gospodarki. "Otwarcie tego biura potwierdza, jak bardzo nasz rząd jest zdeterminowany, aby pokazać, że sektor turystyczny nie tylko odzyskuje siły, ale jest wzmocniony, stawiając na jego zrównoważony charakter w najbliższych latach" - ocenił Bartolo.

Biuro w sercu Polski

Według wiceministra sportu i turystyki Andrzeja Guta-Mostowego doświadczenia pandemii i wojny w Ukrainie pokazały, jak wrażliwym na kryzysy sektorem jest turystyka. "Jest też istotnym dla gospodarki sektorem, dlatego z entuzjazmem przyjąłem informację o otwarciu regionalnego biura Malta Tourism Authority w Polsce" - podkreślił.

Prezes generalny Maltańskiej Organizacji Turystycznej Carlo Micallef powiedział, że decyzja o otwarciu siódmego biura regionalnego MTA - pierwszego "w sercu Polski", to efekt stałego wzrostu liczby turystów z Polski oraz Europy Wschodniej oraz krajów bałtyckich. "Warszawskie biuro będzie pełniło rolę głównego hubu dla całego regionu, w którym będziemy kontynuować działania mające na celu wzmocnienie widoczności marki VisitMalta, pracując jednocześnie nad innymi elementami, obejmującymi kwestie rozwoju połączeń oraz partnerstw z wieloma lokalnymi touroperatorami" - wyjaśnił.

Warszawskim biurem MTA pokieruje Johny Mary Attard, który będzie odpowiadać za Polskę, Europę Wschodnią oraz kraje bałtyckie.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt