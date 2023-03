Paszport azjatyckiego państwa przewodzi w rankingu „Nomad Passport Index 2023”, który powstał z uwzględnieniem kilku czynników takich jak możliwość podróżowania bez posiadania wizy, postrzeganie danego kraju, możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa czy przestrzeganie praw człowieka w danym państwie (zdecydowanie największą wagę nadaje pierwszemu z czynników). Zjednoczone Emiraty Arabskie zawdzięczają swoją pozycję temu, że ich paszport oferuję możliwość bezwizowego podróżowania do aż 181 krajów. W przypadku uzupełniających podium Luksemburga i Szwajcarii to 174. Postęp w jakim ZEA otwierają się na świat jest zdumiewający; w ciągu ostatniej dekady dodalły do swojego „portfolio” aż 106 krajów, do których można podróżować z ich paszportem bez wizy.

W czołówce zestawienia są także Irlandia, Portugalia, Niemcy oraz Czechy. Wysoko uplasowały się także Nowa Zelandia, Holandia i kraje skandynawskie. Ranking dominują europejskie państwa. W pierwszej dwudziestce jest aż 18 krajów ze Starego Kontynentu.

Coraz więcej ludzi decyduje się na emigrację do innego kraju. Często są to emeryci, którzy szukają miejsca do życia, które zagwarantuje im dobrą opiekę medyczną oraz „wolność”. Niezwykle popularnym kierunkiem jest Portugalia. Sporym uznaniem cieszy się także Meksyk. Jednym z powodów tego jest stosunkowo luźna politykę anty-covidowa, która dla niektórych osób jest wielkim atutem.