Stowarzyszenie twierdzi, że tłumaczenie znaków objaśniających tylko na język angielski pomaga zwiększyć międzynarodową dominację tego języka. Grupie udało się już skłonić włodarzy wieży Eiffla do dodania języka hiszpańskiego do swoich znaków informacyjnych obok angielskiego i francuskiego - podała agencja.

Purystów wspiera francuskie prawo. Często ignorowany przepis z 1994 roku wymaga, aby znaki i informacje znajdujące się we wszystkich budynkach publicznych tłumaczone były na co najmniej dwa języki obce. Stowarzyszenie złożyło w poniedziałek skargę przeciwko katedrze Notre-Dame w paryskim sądzie, żądając, by i ten symbol Paryża dostosował się do wymogów francuskiego prawa. (PAP)