Wypoczynek w kraju czy za granicą?

"Większość Polaków w tym roku postawiła na wakacje w kraju. Choć ten odsetek jest nieco niższy niż w latach poprzednich, to wciąż ponad połowa rodaków wybiera rodzime kierunki (56%). Rośnie z kolei liczba osób planujących wyjazd za granicę. Jest ich o 2 pkt proc. więcej niż jeszcze w 2023 roku (24%)" - czytamy w komunikacie.

Według badania, 14% Polaków nie ma w planach żadnego wyjazdu i decyduje się na wypoczynek w domu. Najczęstszym powodem jest brak pieniędzy - 39% osób wskazało pogorszenie sytuacji finansowej jako główny czynnik rezygnacji z wyjazdów, a 22% przyznało, że tegoroczne ceny wycieczek są dla nich zbyt wysokie.

Budżet na wakacje

Pomimo rosnących kosztów, zdecydowana większość Polaków nie zamierza rezygnować z wakacji. Co więcej, są gotowi przeznaczyć na ten cel wyższy budżet niż w ubiegłym roku, podkreślono w materiale.

"Tegoroczne wakacje będą droższe - zarówno w przeliczeniu na osobę, jak i na rodzinę. Średnie wydatki wyniosą 1 734 zł na osobę, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z 2023 rokiem - wówczas było to 1 614 zł. Wakacyjne budżety rodzinne to blisko 4,5 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że kwoty te są orientacyjne i stanowią uśrednioną wartość opartą na deklaracjach ankietowanych. Polacy doskonale zdają sobie sprawę z wyższych cen i uwzględnili go w swoich wakacyjnych planach. Zdecydowana większość badanych deklaruje, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku" - powiedział dyrektor Zespołu Komunikacji i PR ZBP Przemysław Barbrich, cytowany w materiale.

Raport "Wakacyjny Portfel Polaków 2024" opracowano na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses na koniec maja 2024 roku za pomocą wywiadów internetowych na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (18+) liczącej 1000 osób. Dane zostały uzupełnione o wybrane informacje z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego.

(ISBnews)