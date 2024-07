Badania jakości wody w kąpieliskach

Państwa członkowskie UE zarządzają swoimi kąpieliskami zgodnie z dyrektywą w sprawie wód kąpieliskowych (BWD). Przed i w trakcie sezonu kąpielowego władze lokalne i krajowe pobierają próbki wody z kąpielisk i analizują je pod kątem dwóch rodzajów bakterii (E. coli i enterokoków jelitowych), które są wskaźnikami zanieczyszczenia ściekami i obornikiem. Na podstawie wykrytych poziomów bakterii, jakość wody w kąpieliskach jest następnie klasyfikowana jako „doskonała”, „dobra”, „wystarczająca” lub „słaba”.

Czym grozi kąpiel w zanieczyszczonej wodzie?

Zanieczyszczona powyższymi bakteriami woda może, w przypadku połknięcia może spowodować rozstrój żołądka i biegunkę. Możliwe są również infekcje uszu, oczu i górnych dróg oddechowych. Notowano także przypadki poważnych chorób zakaźnych u ludzi, którzy mieli kontakt ze skażoną wodą.

Kąpieliska z najgorszą jakością wód

Z badań Europejskiej Agencji Środowiska w całym 2023 roku jakość wody była słaba w 3 proc. lub więcej kąpielisk w czterech krajach UE: Szwecji (24 kąpieliska), Holandii (32 kąpieliska), Irlandii (5 kąpielisk) i Estonii (2 kąpieliska). Wody kąpieliskowe sklasyfikowane jako słabe w danym roku muszą być zamknięte przez cały następny sezon kąpielowy. Dodatkowo odpowiednie instytucje muszą wprowadzić w życie środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia i wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia kąpiących.

Kąpieliska wyłączone z użytkowania

Wody kąpielisk, które zostały sklasyfikowane jako słabe, przez co najmniej pięć kolejnych lat muszą być na stałe wyłączone z użytkowania rekreacyjnego. W okresie od 2018 do 2022 roku. 50 kąpielisk zostało sklasyfikowanych jako słabe: 29 we Włoszech, 13 we Francji, trzy w Hiszpanii, dwa w Danii i po jednym w Estonii, Finlandii i Holandii.

Najlepsze kąpieliska w Europie

Najczystsza woda na europejskich kąpieliskach zdaniem Europejskiej Agencji Środowiska jest na Cyprze, w Austrii, w Chorwacji i Grecji. W tych krajach ponad 95 proc. miejsc miało jakość wody ocenioną jako „doskonałą” w zeszłym roku.

Jakość wód w polskich kąpieliskach

W ogonie unijnej stawki pod względem czystości wód niestety znajdują się kąpieliska w Polsce. Przebadano zaledwie 77 proc. wszystkich dostępnych w naszym kraju kąpielisk. Okazało się, że tylko ok. 55 proc. otrzymało najwyższą ocenę. Kolejne 14 proc. odznaczało się dobrą jakością, a pozostałe 8 proc. należałoby raczej omijać. Gorsze wyniki miały tylko kąpieliska w Albanii.

źródło: Europejskiej Agencji Środowiska