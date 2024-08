Najpopularniejsze kierunki wakacyjne w 2024 Rok

Od zakończenia roku szkolnego 22 czerwca do 31 lipca największą popularnością wśród Polaków cieszyły się Turcja, Grecja i Egipt - przekazała w raporcie firma Wakacje.pl. Dodała, że względem lata 2023 r. podium kierunków pozostało bez zmian. Na dalszych miejscach w br. uplasowały się Tunezja, Hiszpania, Cypr, Bułgaria, Albania, Włochy i Malta. Dodano, że z pierwszej dziesiątki wypadła Chorwacja (jej miejsce zajęła Malta).

"W tym roku obserwujemy duży wzrost zainteresowania Tunezją, szczególnie wśród rodzin. W układzie 2+1 dynamika sprzedaży wyniosła prawie 80 proc., przy rodzicach podróżujących z dwójką dzieci przekracza nawet 120 proc." - poinformowała, cytowana w publikacji, Anna Podpora z Wakacje.pl. Dodała, że - jak wynika z szacunków firmy - w tym roku oferta biur podróży na okres wakacyjny jest o 23-24 proc. większa rok do roku.

Wzrost liczby wylotów z lotnisk regionalnych

Jak przekazano w raporcie, w związku z powiększeniem oferty, wzrosła liczba wylotów z lotnisk regionalnych. W badanym okresie turyści najczęściej rozpoczynali podróż z mającego w br. najszerszą siatkę połączeń czarterowych lotniska w Katowicach, a na drugim miejscu znalazło się Lotnisko Chopina. Dalej uplasowały się porty lotnicze kolejno w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.

"(...) jak wynika z ogólnopolskich badań zleconych przez Wakacje.pl, Polacy w pierwszej kolejności sprawdzają wyjazdy z lotnisk znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania, warto przeanalizować propozycje także z wylotem z innych portów. Niekiedy różnice w cenach sięgają nawet kilkuset złotych od osoby, co już przy trzyosobowej rodzinie może dać całkiem pokaźne oszczędności" - poinformowano.

Średnie koszty wakacji w Tunezji i Egipcie

Z danych firmy wynika też, że najtańsze oferty dotyczą wyjazdów wakacyjnych do Tunezji i Egiptu. Średnia cena rezerwacji do pierwszego z tych krajów dla pary to 6138 zł, dla pary z jednym dzieckiem to 8351 zł, a dla rodziny 2+2 wynosi ona 10 654 zł. W przypadku wyjazdów do Egiptu średnie ceny za rezerwację to odpowiednio: 6575 zł, 9303 zł oraz 11 428 zł.

"Przedstawione kwoty to średnia ze wszystkich rezerwacji dotyczących danego kierunku z wylotem w pierwszej połowie wakacji. Jeśliby spojrzeć na najniższe dostępne ceny, okaże się, że w tym roku można znaleźć oferty tańsze niż w poprzednie wakacje z różnicami wynoszącymi kilkanaście procent. Spadek cen wynika z umocnienia się złotówki i stabilizacji kosztów paliwa lotniczego" - wyjaśniła Podpora.

Preferencje dotyczące długości i typu pobytu

W raporcie dodano też, że 71 proc. podróżnych wybiera wyjazdy tygodniowe (71 proc.), a 19,6 proc. te trwające od 8 do 13 dni. Poza tym 90,5 proc. osób wybiera pobyt z wyżywieniem w formie all inclusive, a 97 proc. rezerwuje wakacje z podróżą samolotem. (PAP)

