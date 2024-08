Coraz więcej człowieka w dżungli

Słonie stają się coraz bardziej agresywne, ponieważ ich siedliska i naturalne korytarze kurczą się na rzecz rozrastających się miast. Aplikacja o nazwie HaatiApp została opracowana przez Aaranyak, stowarzyszenie zajmujące się ochroną przyrody z siedzibą w Assamie. Śledzi ona ruchy stad dzikich słoni i ostrzega użytkowników, jeśli znajdą się oni zbyt blisko siebie. Aplikacja umożliwia także mieszkańcom zgłaszanie zaobserwowanych słoni, obrażeń, zgonów, a także szkód w uprawach i mieniu. Zawiera także formularz, za pomocą którego ofiary mogą ubiegać się o odszkodowanie od instytucji rządowych w Aaranyak.

Assam domem słoni indyjskich

„Napędzany połączeniem boomu demograficznego i ubóstwa, człowiek poszerzył swoje granice (posiadania), podczas gdy zwierzęta odkryły, że ich dżungle się kurczą”. Assam ma drugą co do wielkości populację słoni w Indiach, liczącą ok. 5700 osobników. Więcej słoni indyjskich mieszka w południowo-zachodnim stanie Karnataka, gdzie jest ich ponad 6000 osobników.

„Aplikacja będzie działać jako system wczesnego ostrzegania o obecności dzikich słoni w pobliżu ludzkich osiedli, aby pomóc mieszkańcom wsi uniknąć negatywnego kontaktu z dzikimi słoniami” – powiedział Aaranyak w poście na Facebooku po uruchomieniu aplikacji w tym miesiącu. Wraz z uruchomieniem aplikacji Aaranyak wydał również podręcznik z informacjami na temat korzystania z ogrodzeń zasilanych energią słoneczną, które mają na celu odizolowanie słoni od ludzi i mienia. Organizacja podała, że ​​w latach 2017–2022 konflikty między ludźmi i słoniami w tym stanie doprowadziły do ​​śmierci ponad 200 słoni i 400 ludzi.