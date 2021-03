Odsetek osób mających przeciwciała jest szacowany na podstawie badań próbek krwi, które są pobierane od reprezentatywnej grupy populacji.

Jak podał ONS, szacuje się, że do 14 marca przeciwciała miało 55 proc. osób w Anglii, 51 proc.- w Walii, 49 proc. - w Irlandii Północnej i 43 proc. - w Szkocji.

Ale wśród osób powyżej 65. roku życia, z których zdecydowana większość otrzymała już przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki, odsetek mających przeciwciała wynosi ok. 90 proc.

Szacunki ONS wskazują na szybki wzrost odporności mieszkańców Wielkiej Brytanii, bo na początku marca odsetek osób z przeciwciałami w całej populacji oceniany był na około jedną trzecią.

Testy użyte w badaniach ONS dają wynik "tak" lub "nie" zależnie od tego, czy ilość przeciwciał we krwi przekracza pewien próg, a niektórzy ludzie mogą być chronieni nawet mając niższy poziom. Ponadto organizm zaczyna je wytwarzać dwa-trzy tygodnie po szczepieniu, więc faktyczna liczba osób z przeciwciałami jest już większa.

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 30,68 mln osób, co stanowi 58,2 proc. dorosłej populacji, a obie dawki - 3,84 mln, czyli 7,3 proc. dorosłych. W ciągu minionej doby wykryto 4040 zakażeń, co jest drugą najniższą liczbą od połowy września 2020 roku, i stwierdzono 56 zgonów z powodu Covid-19, co jest najmniejszym od początku października bilansem niedotyczącym dni weekendowych, gdy są opóźnienia w rejestracji zgonów.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4,34 mln zakażeń koronawirusem, z powodu których zmarło 126 670 osób.