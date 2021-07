Szef MZ na konferencji prasowej zwrócił uwagę na bardzo niski poziom nowych odnotowywanych zakażeń. Wskazał, że w ciągu ostatniego tygodnia średnia dzienna liczba zakażeń wyniosła 80.

"Wydaje się, że dochodzimy do pewnego minimalnego pułapu, jeśli chodzi o liczbę nowych dziennych zakażeń. Widzimy to po stronie dynamiki, która cały czas jest ujemna, czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy spadki zakażeń, ale te spadki są coraz mniejsze" - zauważył Niedzielski.

Jak dodał, widać że spadek zakażeń coraz bardziej zbliża się do zera. "To oznacza, że dochodzimy do ważnego punktu, w którym będziemy obserwowali w pierwszej kolejności stabilizację liczby zakażeń (...), ale oczywiście oznacza to też ryzyko, że będziemy mieli do czynienia z odbiciem, odwróceniem tendencji i tak naprawdę przyrostem zakażeń" - zaznaczył szef MZ.

Podkreślił, że właśnie dlatego tak ważna jest akcja szczepień. "W naszych rękach jest to, co będzie się dalej działo z tym trendem" - dodał minister.