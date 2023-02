Reklama

Orben i Blakemore przeanalizowały dane zbierane w Wielkiej Brytanii w latach 2011-2018. Uczestniczyło w nich 17 409 osób, które pytano o korzystanie z mediów społecznościowych i zadowolenie z życia. Kwestionariusze osoby badane wypełniały co roku. Podczas pierwszego zbierania odpowiedzi wiek uczestników wynosił od 10 do 21 lat.

Reklama

Wchodzisz w okres dojrzewania? Odstaw social media

Naukowczynie przyglądały się związkom pomiędzy szacowanym przez uczestników badania czasem spędzanym w social mediach, a poziomem zadowolenia z życia, które deklarowali rok później. Odkryły, że intensywność korzystania z mediów społecznościowych może być przyczynkiem do prognozowania, jaka będzie jakość życia poszczególnych osób, jednak dotyczyło to uczestników tylko na pewnych etapach rozwoju.

Zauważyły, że u kobiet, które intensywnie korzystały z social mediów, kiedy miały 11, 12 i 13 lat, rok później występowała wyraźnie mniejsza satysfakcja z życia niż u tych z nich, które społecznościówek używały w nieco bardziej powściągliwy sposób. Ten sam wzorzec dał się zaobserwować w przypadku mężczyzn 14- i 15-letnich. Zdaniem badaczek pokrywa się to ze średnią wieku, w jakim kobiety i mężczyźni wchodzą w okres dojrzewania. Podobnie większa aktywność w social mediach u osób, już niezależnie od płci, mających mniej więcej 19 lat, sprawia, że ich satysfakcja z życia rok później jest niższa. Badaczki podkreślają, że to bardzo ważny moment – większość Brytyjczyków właśnie w tym wieku opuszcza dom rodzinny i rozpoczyna samodzielne życie.

Popularność mierzona lajkami

Jak zaznaczają Orben i Blakemore, żeby wnioski te potraktować wiążąco, potrzebne są dalsze badania, które uwzględniłyby m.in. indywidualne różnice w osobowościach uczestników. Niemniej badaczki podkreślają, że ich spostrzeżenia zgadzają się z tym, co wiemy o psychologii rozwojowej dzieci i nastolatków.

Powołują się m.in. na badania z zakresu psychologii rozwojowej, które wykazały, że mniej więcej między 9 a 11 rokiem życia dzieci przestają formułować opinię na swój własny temat na podstawie własnych, wewnętrznych przekonań, a zaczynają budować ją na podstawie tego, co sądzi o nich grupa rówieśnicza. Z kolei dla osób w okresie od wczesnego do średniego wieku dojrzewania odrzucenie przez społeczność jest dużo bardziej bolesne niż dla tych, które ukończyły 25 rok życia. Jako że media społecznościowe pozwalają nastolatkom mierzyć swoją popularność metodą ilościową – np. poprzez liczbę „polubieni” ich postów itp. – osoby cieszące się mniejszą atencją społeczności mogą to znieść bardzo źle.

Naukowczynie wezwały środowisko naukowe do prowadzenia intensywnych badań w tym zakresie. Sugerują, aby wykorzystać narzędzia z dziedzin takich jak neuronauka rozwojowa i psychologia rozwojowa. Wierzą, że uda się w ten sposób wypracować narzędzia, które przyczynią się do rozwiązania epidemii depresji i samobójstw wśród dzieci i nastolatków.