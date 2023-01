Podobnie jak ośmioletnia Lalani Walton i dziewięcioletnia Arriani Arroyo. Ich rodzice szukają sprawiedliwości przed amerykańskimi sądami. Winą za śmierć dziecka oskarżają TikToka i jego algorytm rekomendacyjny. To on miał podsunąć dziewczynkom nieodpowiednie do wieku treści.

Jak podkreślają rodzice, nie chodzi o pieniądze, lecz o to, by z ich koszmaru wnioski wyciągnęli inni opiekunowie, a także państwowi regulatorzy i same platformy. Rychło w czas. Potrzeba było prawie 20 lat i wielu dziecięcych tragedii, by dorośli zaczęli zastanawiać się, jak ochronić najmłodszych w social mediach.