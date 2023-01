Firma Apple zamierza rozpocząć montaż własnych wyświetlaczy w zegarkach Apple Watch do końca przyszłego roku, dowiedział się Bloomberg. Ekrany unowocześniają obecny standard OLED do technologii zwanej microLED. Po zegarkach przyjdzie czas na inne urządzenia, w tym iPhone'y.

Zmiany są częścią szeroko zakrojonych wysiłków Apple'a zmierzających do zastąpienia komponentów sprowadzanych od innych dostawców częściami własnej produkcji, co da firmie większą kontrolę nad projektem i możliwościami jej produktów. Wcześniej gigant technologiczny zrezygnował z chipów Intel Corp. w swoich komputerach Mac na rzecz własnych projektów i planuje zrobić to samo z kluczowymi komponentami w swoich iPhone'ach.

Samsung to najbardziej zaawansowany na świecie producent wyświetlaczy, który produkuje własną wersję microLED do telewizorów, dlatego pod względem technicznym powodów do rezygnacji ze współpracy z koreańską firmą nie ma. Jednak przejmując produkcję ekranów, Apple może na dłuższą metę lepiej dostosowywać swoje urządzenia i utrzymać silniejszą kontrolę nad łańcuchem dostaw.

Proces zmiany ekranów Apple trwa od lat. Bloomberg już w 2018 roku po raz pierwszy informował o planie firmy dotyczącym zaprojektowania własnych wyświetlaczy, zaczynając od zegarka Apple Watch. Ten ruch zada cios firmom takim jak Samsung Display Co. i LG Display Co., dwóm głównym dostawcom ekranów do smartwatchy.

Nowe wyświetlacze microLED od Apple

Firma rozpoczęła testowanie wyświetlaczy microLED w aktualizacji Apple Watch Ultra, nowego, zegarka sportowego klasy premium.

W porównaniu z obecnymi zegarkami Apple, wyświetlacze nowej generacji zostały zaprojektowane tak, aby oferować jaśniejsze, żywsze kolory i lepszą widoczność pod kątem. Wyświetlacze sprawiają, że treść wygląda tak, jakby była namalowana na szkle, dowiedział się Bloomberg od osób, które je widziały i prosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ projekt jest nadal tajemnicą.

Wyświetlacze microLED będą pierwszymi ekranami Apple zaprojektowanymi i opracowanymi całkowicie we własnym zakresie. Obecnie firma zaopatruje się w ekrany od wielu producentów, takich jak Japan Display Inc., Sharp Corp. i BOE Technology Group Co., a także Samsung i LG.

Samsung i LG odmówiły komentarza do doniesień Bloomberga. Według danych zebranych przez agencję, Apple odpowiada za 36 proc. przychodów LG Display. Samsung, który konkuruje z Apple na rynku smartfonów, oprócz tego, że jest dostawcą, otrzymuje około 6,6 proc. swojej sprzedaży od producenta iPhone'a.

Praca nad microLED

Prace o kryptonimie T159 nabrały tempa około 2018 r., a Apple wyznaczyło sobie cel rozpoczęcia przejścia na ekrany microLED już w 2020 r. Jednak projekt upadł z powodu wysokich kosztów i wyzwań technicznych, powiedzieli ludzie zaangażowani w prace. Firma Apple początkowo zamierzała włączyć tę technologię do dużych wyświetlaczy, ale obawy dotyczące kosztów i wyzwań technicznych skłoniły ją do skupienia się na zegarku, którego ekrany mają około 2 cali.

Cel Apple na 2024 rok może potencjalnie przesunąć się do 2025 roku - przyznają niektóre osoby zaangażowane w projekt. Firma może również początkowo zaoferować ograniczoną podaż nowych urządzeń.

Chociaż Apple zaprojektował nowe wyświetlacze i opracował proces ich produkcji, prawdopodobnie będzie polegał na zewnętrznym dostawcy, który zajmie się ich masową produkcją. Firma posiada zakład o powierzchni 62 tys. stóp kwadratowych (około 5760 m2) w Santa Clara w Kalifornii — około 15 minut drogi od siedziby firmy Apple Park — gdzie prowadzi produkcję testową wyświetlaczy. Ma też podobny obiekt badawczo-rozwojowy na Tajwanie.

Apple poświęcił do tej pory kilka miliardów dolarów na ten cel, który jest uważany za jeden z najważniejszych projektów firmy – obok prób opracowania samochodu elektrycznego, zestawu słuchawkowego z tzw. mieszaną rzeczywistością i kluczowych funkcji zdrowotnych dla swoich zegarków. W roku fiskalnym 2022 firma wydała około 26 miliardów dolarów na badania i rozwój.

W najbliższym czasie nowe wyświetlacze będą najważniejszymi zmianami w Apple Watch. Firma planuje wprowadzić nowe modele pod koniec tego roku, ale będą to skromne aktualizacje skupione na szybszych chipach i drobnych ulepszeniach czujników zdrowia. Apple nie aktualizował głównego procesora w swoim zegarku od trzech lat.

Przejście Apple na microLED trwa od dłuższego czasu. Wysiłek rozpoczął się w 2014 roku, kiedy Apple kupił startup LuxVue, który był pionierem technologii microLED.