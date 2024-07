Pokolenie Z. Najnieszczęśliwsze pokolenie

Jeden z badaczy szczęścia, David Blanchflower, profesor ekonomii w Dartmouth College, twierdzi, że nie do końca wiadomo, dlaczego młodzi dorośli zgłaszają tak zły stan zdrowia psychicznego. Zauważył jedynie, że ​​tendencja spadkowa rozpoczęła się jeszcze przed pandemią COVID-19.

Zły wpływ smartphonów

Jedynym potencjalnym czynnikiem, który Blanchflower był w stanie zidentyfikować, jest powszechność mediów społecznościowych i smartfonów. To wskazywałoby, że przyczyną zmiany w poczuciu szczęścia wśród młodych ludzi musiało być „coś, co zaczęło się około 2014 roku”.

Skąd wziąć pieniądze na studia?

Kolejną sprawą, na którą zwraca uwagę Childs jest brak perspektyw, z jakimi mierzy się dziś generacja Z. Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy będzie ich stać na studia wyższe, czy kupienie mieszkania.

Media społecznościowe

Wimsatt Childs, podobnie jak Blanchflower, winą za problemy psychiczne młodych dorosłych obarcza media społecznościowe. Wojna, kryzys humanitarny, kataklizmy… Informacje o wszelkich nieszczęściach obiegają media społecznościowe lotem błyskawicy, potęgując wewnętrzne rozterki młodych ludzi, z którymi nie nauczyli się jeszcze sobie radzić.

Porównywanie się do innych

Podobnie jest z kreowanymi przez influencerów nierealnym wizerunkami, które napędzają w ich odbiorcach potrzebę porównywania się. To może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości, a w konsekwencji do zaburzeń nastroju. Ludzie zawsze porównywali się z innymi, ale „to porównanie było ograniczone do osób, które są nam o wiele bliższe, na przykład do grupy osób z sąsiedztwa lub społeczności” – mówi Wimsatt Childs.

Co młodzi dorośli mogą zrobić, by poczuć się lepiej?

Wimsatt Childs radzi, by Zetki określiły, co jest dla nich ważne i żyły w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Pomoże to również świadomie używać porównań, by móc wykorzystać je na swoją korzyść. „Porównywanie nie zawsze musi być czymś negatywnym. Jeśli używasz porównań, aby być bardziej wdzięcznym za to, co masz, na przykład za jedzenie lub dach nad głową, może to być pomocne narzędzie”- podpowiada naukowczyni z Yale.

Mniej stresu

Kolejnym krokiem będzie zredukowanie poziomu stresu. Zbyt duże napięcie może prowadzić do problemów zdrowotnych, w tym problemów z sercem, przestrzega Wimsatt Childs. Zaleca przy tym ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych tuż przed snem oraz priorytetowe traktowanie higieny snu i ćwiczeń.

Większa świadomość otoczenia

Zachęca również rodziców i bliskich młodych dorosłych do zdobywania wiedzy na temat różnych wyzwań i stresorów, z jakimi mierzą się osoby w wieku późnych lat nastoletnich i tuż po dwudziestce.

Szczera rozmowa

Wimsatt Childs sugeruje, aby wspierać młodych dorosłych, gdy tylko wyrażą oni obawy dotyczące zdrowia psychicznego oraz starać się angażować z nimi w zdrowe aktywności, np. otwarcie rozmawiać o emocjach lub wspólnie spacerować.

Pomoc profesjonalisty

W sytuacji, gdy pomoc rodziny i najbliższych to za mało, warto poszukać profesjonalnej pomocy psychologa, terapeuty lub psychiatry. Najwyższy czas zacząć traktować depresję, czy stany lękowe jak chorobę, a nie powód do wstydu.