Oto osiem produktów spożywczych, które Tomioka zawsze mam w swojej kuchni i je każdego dnia, aby zachować młodość i radość z życia.

1.Matcha

Zielona herbata ma wiele korzyści zdrowotnych. Zawiera witaminę C, witaminy z grupy B, błonnik i białko, a także przeciwzapalne i zwalczające choroby polifenole. Te naturalnie występujące związki są bogate w przeciwutleniacze, składniki odżywcze, które chronią przed uszkodzeniem komórek.

Sklepy oferują różne rodzaje zielonej herbaty. Można ją przygotowywać z różnymi dodatkami smakowymi jak miód, cytryna, czy suszone owoce. Zyska na tym nie tylko smak naparu.

2. Fermentowane produkty spożywcze

Do najpopularniejszych potraw w Japonii należą miso (fermentowana pasta sojowa, często używana do przygotowywania zup), natto (fermentowana soja) i nukazuke (fermentowane warzywa marynowane w otrębach ryżowych). Wszystkie one zawierają kultury bakterii probiotycznych wspierających mikroflorę jelitową.

W Polsce tradycyjnie fermentowanymi produktami są ogórki kiszone, kapusta kiszona, zakwas buraczany, zakwas na żurek, zsiadłe mleko, jogurty i kefiry. Ale ukisić można praktycznie każde warzywo: marchewkę, kalafiora, czy paprykę. Wystarczy ciepła woda, niejodowana sól i kamienny garnek lub słoik.

3. Wodorosty

W Japonii wodorosty można znaleźć w wielu potrawach i przekąskach. W Polsce najczęściej wodorosty spożywamy przy okazji jedzenia sushi. Te kupione w formie proszku i dodawać do różnych potraw. Generalnie nie mają one wyczuwalnego smaku, ani intensywnego zapachu.

Ten smaczny i zrównoważony produkt podstawowy ma wiele korzyści zdrowotnych. Ma mało kalorii i dużo błonnika. Zawiera również wiele niezbędnych minerałów i witamin, w tym jod, żelazo, potas, magnez, witaminę B12 i kwasy tłuszczowe omega-3. Ze względu na dużą zawartość jodu powinny na nie uważać osoby z problemami z tarczycą. Ten pierwiastek może bowiem zaburzyć pracę tego organu.

4. Strączki

Fasola, soja i inne warzywa strączkowe to pyszne i niedrogie produkty, z których można wyczarować wiele dań jak choćby fasolkę po bretońsku, czy chili con carne.

Fasola jest doskonałym źródłem białka, a soja ma dużo błonnika, witaminy z grupy B, potas i polifenole, takie jak izoflawony. Soja i miso często polecana jest kobietom w okresie menopauzy, gdyż zawiera wspierające ich zdrowie fitoestrogeny.

5.Tofu

Tofu jest źródłem takich samych białek jak mięso i nabiał, ale nie zawiera przy tym cholesterolu. Jest doskonałym dodatkiem do zup, dań jednogarnkowych czy sałatek. A wędzone tofu z powodzeniem może zastąpić wędlinę na kanapce.

6. Sezam

Nasiona sezamu to kulinarny superbohater. Prażone brązowe lub czarne nasiona sezamu lub w formie tahini. Swobodnie mogą zastąpić olej podczas smażenia warzyw czy ryżu, twierdzi Tomioka. Nasiona sezamu są bogate w witaminy B i E, białko, błonnik i minerały, takie jak magnez, wapń i fitosterole, które pomagają kontrolować poziom cholesterolu.

7. Grzyby shiitake

Shiitake to podstawowy składnik wielu japońskich potraw. Grzyb jest pełen białka i witamin D i B. Zawiera również lentinan, polisacharyd, który może pomóc w walce ze stanem zapalnym.

Pełne smaku i składników odżywczych są również polskie pieczarki, boczniaki, czy sezonowo kurkii inne grzyby, które można kupić na bazarkach czy supermarketach.

8. Imbir

Nie tylko w Japonii, ale na całym świecie imbir jest znany ze swoich prozdrowotnych właściwości. Pomaga wzmocnić odporność i przyspiesza metabolizm. Łagodzi przeziębienie i problemy żołądkowe. Pikantny i nieco cytrusowy smak imbiru podkreśla smak potraw i chroni żywność przed zepsuciem.

Nawet niewielkie zmiany w codziennym jadłospisie może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie. Wystarczy zastąpić czerwone o mięso daniami z fasoli, czy dodanie do sałatek sezamu, a zamiast masła użyć tahini albo hummusu. Warto też zaprzyjaźnić się z zieloną i czerwoną herbatą, których właściwości prozdrowotne od dawna znane są w Azji.