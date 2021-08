China Passenger Car Association poinformowało, że sprzedaż Tesli w Chinach spadła do 8 621 samochodów w lipcu, co oznacza spadek o prawie 70 proc. w porównaniu z czerwcem. Jednak eksport samochodów zbudowanych w fabryce Tesli w Szanghaju skoczył do 24 347 sztuk w lipcu, w porównaniu do 5 017 sztuk w czerwcu. Oznacza to, że całkowita sprzedaż Tesli wyprodukowanych w Chinach spadła o mniej niż 1 proc. – pisze redakcja CNN.

Krytycy zaznaczają, że gwałtowny spadek zakupów dokonywanych przez chińskich konsumentów jest kolejnym problemem Tesli w Chinach. Firma boryka się z rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów EV, jak również złą passą – w tym wycofaniem praktycznie wszystkich samochodów, które zostały zbudowane w Szanghaju. Firma musiała również stawić czoła krytyce właścicieli Tesli na tegorocznych targach motoryzacyjnych w Szanghaju, która dotyczyła niskiej jakości samochodów i różnych problemów z bezpieczeństwem sygnalizowanych przez chińskie organy regulacyjne.

Samochody Tesli stanowiły tylko 3,9 proc. wszystkich sprzedanych w lipcu pojazdów elektrycznych w Chinach – to spadek z 12,6 proc. w czerwcu – powiedział analityk Gordon Johnson. Dodał, że spadek uwidacznia, że Tesla jest w obliczu ostrej konkurencji z lokalnych startupów EV. „Biorąc pod uwagę, że Chiny mają być rynkiem wzrostu Tesli, te liczby powinny niepokoić każdego inwestora Tesli”.

Ale inwestorzy Tesli wydają się niezrażeni spadkiem sprzedaży, ponieważ akcje spadły we wtorek o mniej niż 1 proc. Spadające liczby sprzedanych modeli w Chinach nie powstrzymały Tesli od zgłoszenia lepszej niż oczekiwano globalnej sprzedaży za cały kwartał – podał Dan Ives, analityk technologiczny w Wedbush Securities i inwestor Tesli. Dodał, że jeśli sprzedaż Tesli w Chinach nie ulegnie poprawie, firma może napotkać poważne problemy w przyszłości. „W tej chwili wierzymy, że Chiny będą odpowiadać za 40 proc. sprzedaży Tesli do przyszłego roku” – skomentował.