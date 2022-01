Mercedes-Benz EQXX, zaprezentowany na targach CES w Las Vegas, może przejechać ponad 1000 kilometrów z akumulatorem o połowę mniejszym od baterii montowanej do modelu EQS, obecnie flagowego pojazdu elektrycznego Mercedes-Benz - podał w poniedziałek producent. Nowa technologia akumulatorów ma być stosowana w kompaktowych samochodach firmy od 2024 roku.

„To nie jest samochód pokazowy, ale protagonista rozwoju technologii” – powiedział w wywiadzie Markus Schaefer, szef działu rozwoju i zaopatrzenia Daimlera. „Mercedes ciężko pracował w ciągu ostatnich kilku lat – naszą ambicją jest nie tylko nadążanie, ale także bycie na szczycie”.

Celem Mercedesa jest sprzedawanie tylko w pełni elektrycznych samochodów do 2030 r. tam, gdzie to możliwe. Koncern obiecał też bronić swojej pozycji największego na świecie producenta samochodów luksusowych z planem przyspieszonych wydatków na 40 miliardów euro. W tym roku firma zaprezentowała model EQS, elektryczny odpowiednik Klasy S, który może pochwalić się wiodącym w branży zasięgiem jazdy.

Podczas gdy niemiecki producent przyspiesza w tym roku pęd do transformacji, wprowadzając całkowicie elektryczny sedan EQE i pojazd sportowo-użytkowy EQB, hybrydy plug-in nadal dominują w sprzedaży samochodów zelektryfikowanych, które stanowiły 14 proc. dostaw w tym roku do października. I chociaż segment pojazdów elektrycznych Mercedesa napędzany jest ostrzejszymi przepisami dotyczącymi emisji i hojnymi dotacjami do zakupów, to Tesla wciąż pozostaje liderem rynku.

„Staniemy się jeszcze szybsi w transformacji” – powiedział Schaefer, którego zespołowi udało się złożyć EQXX w ciągu18 miesięcy. „Sprawność tego układu napędowego jest na światowym poziomie”.

W nowym akumulatorze zastosowano nową chemię, opracowaną z pomocą ekspertów Formuły 1 z oddziału Mercedes-AMG High Performance Powertrains w Wielkiej Brytanii. Akumulator, o 50 proc. mniejszy i o 30 proc. lżejszy niż ten stosowany w EQS, jest wystarczająco mały, aby można go było montować do kompaktowych pojazdów.