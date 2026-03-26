W artykule używamy potocznego określenia "piece gazowe", ponieważ to właśnie ta fraza jest najczęściej wpisywana w wyszukiwarkach. W rzeczywistości chodzi o kotły gazowe - tak brzmi ich poprawna, techniczna nazwa.

Czy przegląd pieca gazowego jest obowiązkowy?

Regularny przegląd kotła gazowego to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. To właśnie podczas kontroli można wykryć nieszczelności instalacji, problemy ze spalaniem czy zużycie kluczowych elementów. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii, a nawet zagrożeń dla zdrowia, takich jak zaczadzenie.

Regularny przegląd kotła gazowego to obowiązek prawny, a jego zaniedbanie może prowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko finansowych. Podstawę prawną stanowi art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, który nakazuje coroczną kontrolę instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Sprawny kocioł gazowy zużywa mniej paliwa i działa wydajniej. Nawet drobne zaniedbania mogą zwiększyć zużycie gazu, a regularna kontrola potrafi to szybko wychwycić. W praktyce to niższe rachunki, mniejsze ryzyko kosztownych napraw i dłuższa żywotność urządzenia.

Jak wygląda kontrola kotła gazowego krok po kroku?

Podczas przeglądu serwisant sprawdza kilka kluczowych elementów. Najważniejsze z nich to:

drożność układu odprowadzania,

stan techniczny urządzenia,

szczelność instalacji gazowej,

kondycja uszczelek i połączeń.

Szczególną uwagę zwraca się na układ odpływowy, gdyż jego niedrożność może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

W nowoczesnych instalacjach najczęściej spotyka się kotły kondensacyjne. Ich kontrola jest bardziej rozbudowana. Standardowo obejmuje:

czyszczenie palnika i wymiennika ciepła,

kontrolę elektrod zapłonowych i jonizacyjnych,

sprawdzanie szczelności instalacji gazowej,

czyszczenie syfonu kondensatu,

kontrolę ciśnienia w instalacji,

analizę spalin i regulację pracy pieca.

Starsze piece gazowe. Tu ryzyko jest większe

W przypadku starszych kotłów z otwartą komorą spalania kontrola wygląda nieco inaczej. Osoba serwisująca sprawdza m.in ciąg kominowy, poziom tlenku węgla, działanie zabezpieczeń, stan wentylacji w pomieszczeniu. W tych urządzeniach szczególnie ważne jest bezpieczeństwo i prawidłowe odprowadzanie spalin.

Ile kosztuje przegląd pieca gazowego w 2026 roku? Cennik

Koszty serwisu mogą się różnić w zależności od rodzaju pieca i lokalizacji.

Orientacyjne ceny:

150 - 300 zł - prosty przegląd kotła z otwartą komorą spalania,

- prosty przegląd kotła z otwartą komorą spalania, 300 - 450 zł - standardowy przegląd kotła z zamkniętą komorą,

- standardowy przegląd kotła z zamkniętą komorą, 350 - 600 zł - przegląd kotła kondensacyjnego z analizą spalin,

- przegląd kotła kondensacyjnego z analizą spalin, dodatkowe czyszczenie uszczelek, drobne naprawy +100 - 300 zł.

W dużych miastach ceny są zwykle wyższe i wynoszą często od 450 do 550 zł za pełny przegląd, a w bardziej rozbudowanych instalacjach koszt może przekroczyć nawet 600-800 zł.

Jak często trzeba robić przegląd kotła gazowego?

Zgodnie z prawem, kontrola powinna odbywać się co najmniej raz w roku. Nawet nowe urządzenia wymagają kontroli. Pierwszy przegląd najlepiej wykonać po roku użytkowania.

Kiedy najlepiej robić przegląd kotła gazowego?

Najlepszym momentem na wykonanie jest okres po sezonie grzewczym, późną wiosną, ewentualnie latem (serwisanci są znacznie łatwiej dostępni). Przegląd trzeba planować tak, aby mieć bufor czasowy na ewentualne naprawy i zamówienie części.