Prezydent Andrzej Duda powołał we wtorek zespół do opracowania projektu ustawy ws. obudowy Pałacu Saskiego - poinformowała PAP szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Zespół ma przygotować projekt ustawy formalnie rozpoczynający odbudowę pałacu Saskiego, do końca czerwca.

Ignaczak-Bandych poinformowała PAP, że prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad projektem ustawy dotyczącym odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Jak przekazała minister, prezydent chce, by projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego został przygotowany w jego kancelarii do końca czerwca, tak, żeby mógł go po tym terminie złożyć w parlamencie. W tym celu prezydent powołał we wtorek zespół do opracowania projektu ustawy, na którego czele stanęła minister Małgorzata Paprocka, nadzorująca w Kancelarii Prezydenta Biuro Prawa i Ustroju. Szefowa Kancelarii Prezydenta podkreśliła, że projekt ustawy rozpocznie formalne przygotowania do odbudowy. "Ruszamy pełną parą" - podkreśliła Ignaczak-Bandych.(PAP) autor: Krzysztof Kowalczyk