Nie od dziś wiadomo, że książki poszerzają horyzonty. To właśnie one rozwijają pasje, wzbogacają wiedzę i słownictwo. – Przede wszystkim inspirują i motywują do działania, co w przypadku zarobkowego inwestowania w nieruchomości ma duże znaczenie. Warto sięgać po rady doświadczonych inwestorów, którzy utorowali już drogę do sukcesu. Impuls do odkrywania, wzmocniony wiedzą i przykładami, to najlepsza droga do wdrożenia w życie pasji i podążania za swoimi marzeniami – twierdzi Marta Kubacka, ekspert portalu GetHome.pl.

Reklama

Inwestor, który za cel obrał nieruchomości, musi szybko adaptować się do sytuacji na rynku. Wiedza z zakresu ekonomii, to podstawa, ale nie mniej ważne są praktyczne porady w co, jak i kiedy inwestować. Trudno brać udział we wszystkich szkoleniach branżowych, ale nawet w najbardziej napiętym planie dnia można poświęcić czas na czytanie książek lub słuchanie audiobooków. Czerpanie sprawdzonych wzorców od innych to, przynajmniej na początku połowa sukcesu.

Biblioteczne i księgarniane półki uginaj93ą się od poradników w tym zakresie. Moda na tworzenie własnych książek, spowodowała, że osoby, które odniosły sukces, chcą promować się w ten sposób. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Łączy ich to, że ochoczo dzielą się wiedzą na temat inwestowania w nieruchomości, a jednocześnie mówią o swojej drodze ku wolności finansowej. Mają wypracowane schematy, które okazują się skuteczne.

– Wybraliśmy książki, które są wartościowe, inspirujące i realnie mogą wpłynąć na osiągnięcie sukcesu w branży nieruchomości. Aby tak było, potrzeba na początku zadbać o motywację do działania, wiedzę, aby unikać pomyłek, oraz umiejętności, które sprzyjają sukcesowi – wyjaśnia Marta Kubacka, ekspert portalu GetHome.pl.

Zmiany są dobre

W pierwszym etapie, kiedy pojawia się myśl o rozpoczęciu przygody z inwestowaniem w nieruchomości na sprzedaż, często brakuje odwagi i pewności siebie. Warto już wtedy, przeczytać kilka książek, które otworzą umysł, dodadzą odwagi i pozwolą w przyszłości osiągnąć sukces.

Warta uwagi jest książka Pułapki myślenia. To bezcenne źródło wiedzy o odkryciach dotyczących ludzkiego myślenia. Autor Daniel Kahneman, w przystępny sposób opisuje mechanizmy, na podstawie których podejmujemy różne decyzje, zwłaszcza te biznesowe. Ciekawa książka o tym, jak nasze myślenie oparte na pewności siebie… może nas oszukać. Kolejną podobną tematycznie do wcześniejszej pozycji, jest książka autorów – Peter H. Diamandis, Steven Kotler, pod tytułem Śmiało! Jak stać się wielkim, zamożnym i wpływowym. Zdaniem autorów spektakularny sukces osiągają przedsiębiorcy myślący w sposób wykładniczy — należy rozwiązać problem, który nęka miliardy ludzi, i dzięki temu wywrzeć pozytywny wpływ na świat, spełnić swoje marzenia i znaleźć drogę do prawdziwego sukcesu. Brzmi ciekawie, podobnie jak koncepcja książki Maksimum osiągnięć. Tym razem autor Brian Tracy, wyjaśnia jak stać się kowalem własnego losu. To książka o tym jak czuć się szczęśliwym i wolnym, odnaleźć spokój i wyzbyć się niszczących uczuć. Bardzo ciekawa propozycja, która pokazuje jak ruszyć w kierunku najlepszej wersji siebie.

Jeżeli natomiast ktoś preferuje polską literaturę, to godna uwagi jest książka Zacznij żyć na 100% Marka Waberskiego. Inwestor opowiada o swoich doświadczeniach: zarówno porażkach jak i sukcesach. Dzisiaj jest rentierem, z którego zdecydowanie warto brać przykład. To świetna propozycja dla osób, które pragną z powodzeniem rozwijać swoje biznesy, szczególnie na rynku nieruchomości.

Czytając wywiady z różnymi inwestorami, często pojawia się nazwisko autora Roberta T. Kiyosaki, którego książki stały się inspiracją do dalszego działania. Jedna z popularniejszych książek to Kwadrant przepływu pieniędzy, ale równie inspirujące są: Bogaty ojciec, biedny ojciec; czy chociażby Młody bogaty rentier. Robert Kiyosaki to wieloletni inwestor na rynku nieruchomości, jednak krytycy uważają, że wolność finansową zapewniły mu książki o inwestowaniu, aniżeli same inwestycje.

Głód wiedzy

Zmotywowany, odważny i pewny siebie inwestor potrzebuje gruntownej wiedzy, aby nie popełnić w przyszłości błędów. Inwestycje w nieruchomości wymagają ponadprzeciętnej wiedzy z zakresu ekonomii. Ciekawymi propozycjami, aby nadrobić zaległości w tym zakresie, mogą być dwie pozycje: Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce, autorów: Anny Szelągowskiej, Artura A. Trzebińskiego, Wojciecha Orzechowskiego, a także Ekonomiczny wymiar nieruchomości autorstwa Ewy Kucharskiej Stasiak.

Szeroki zakres wiedzy o nieruchomościach pozwoli zaś zyskać poradnik ABC. Jak Inwestować w Nieruchomości. Autor Ken Mcelroy wyjaśnia jak stać się majętnym dzięki inwestowaniu w nieruchomości. To kompendium wiedzy, którego w biblioteczce inwestora nie może zabraknąć. Przepisami na sukces dzielą się również polscy inwestorzy — Wojciech Orzechowski w książce Zarabiaj na nieruchomościach, oraz Damian Kleczewski w poradniku — Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości.

Przechodząc już do konkretów, inwestor powinien obrać sposób, który pozwoli mu odnieść sukces w nieruchomościach, nawet jeśli nie posiada sporego zapasu gotówki. W tej sytuacji polecamy książkę Jak bez wysiłku i pieniędzy zarabiać na nieruchomościach Leszka Markiewicza. Autor twierdzi bowiem, ze dzięki konkretnym technikom i sprawdzonym strategiom opisanym w książce, czytelnik dowie się, co zrobić, by bez kosztów i poświęcania ogromnej ilości czasu zacząć wreszcie zarabiać. I to zarabiać dobrze. Pokazuje różne rodzaje nieruchomości, w które warto inwestować, i dzieli się z czytelnikami bezcenną wiedzą na temat czerpania zysków z nieruchomości. Udziela także profesjonalnych wskazówek dotyczących prawnych i podatkowych aspektów inwestowania w nieruchomości.

As w rękawie - umiejętności

Proces inwestycyjny wymaga od przedsiębiorcy szeregu umiejętności – nawiązywania relacji z ludźmi, negocjacji czy perswazji. O sposobach na skuteczne negocjacje można w przystępny, a przede wszystkim praktyczny sposób dowiedzieć się z poradnika Psychologia negocjacji. Między nauką a praktyką zarządzania, autorstwa Elżbiety Kowalczyk. Książka jest skierowana do ekspertów z zakresu zarządzania, ale też właśnie do praktyków biznesu. Autorka wyjaśnia bowiem jak wybrane aspekty psychologiczne przyczyniają się do doskonalenia negocjacji.

Negocjacje mają wyjątkową wagę w każdym procesie inwestycyjnym, dlatego można jeszcze wspomóc się popularnym poradnikiem: Techniki negocjacji i wywierania wpływu, autora Michała Chmieleckiego. Z książki można dowiedzieć się: na czym polegają profesjonalnie prowadzone negocjacje, oraz, z których technik warto korzystać i o jakich zasadach należy zawsze pamiętać.

Jeśli mowa o wywieraniu wpływu, to absolutnym hitem jest książka Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka – Robert Cialdini. To bezkompromisowy bestseller, którego nie sposób pominąć. To psychologiczna biblia, napisana w przystępny sposób, ze sporą dawką humoru. Łączy ogrom wiedzy z ciekawą osobowością autora. To jedna z wielu książek, które współcześnie każdy powinien przeczytać, a przede wszystkim ci, którzy mają w planach biznes na rynku nieruchomości, gdzie relacje między ludźmi to podstawa.

Konkretne porady, o tym jak kupować, sprzedawać czy wynajmować nieruchomości, znalazły się w książkach: Zarabiaj na nieruchomościach. Jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie – Agaty Danowskiej i Bartosza Danowskiego, Zarządzanie najmem. Poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem — Sławka Muturi, czy Wszystko o Flipach – Wojciecha Orzechowskiego. Ciekawą propozycją jest również poradnik Katarzyny Gorzędowskiej i Janusza Gorzędowskiego: Jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie? Każda ze wspomnianych propozycji jest godna uwagi, ze względu na ogrom konkretnych przykładów, wyliczeń i wskazówek. Można je nazwać skarbnicami wiedzy odniesionymi do współczesnych polskich warunków.

Wiśniewką na torcie będzie książka Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Marzeniem inwestorów na całym świecie jest przecież rentierstwo, czyli wolność finansowa. Jest ona możliwa, dzięki zbudowaniu portfela nieruchomości, które generują przychody na tym pułapie, że nie trzeba już szukać dochodów z innych źródeł. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiadają autorzy: Sławek Muturi Robert Zduńczyk. Poradnik inspiruje do stawiania odważnych celów życiowych, pokazuje jak budować wolność finansową dzięki nieruchomościom, a co najważniejsze jest napisana przez polskich autorów i osadzona w polskich realiach.

- Te książki z pewnością pozwolą spojrzeć na rynek nieruchomości, jako na szansę dla siebie i drogę do osiągnięcia sukcesu, w dłuższej perspektywie zapewnienia sobie wolności finansowej. Wiedza zdobywana od praktyków, którzy już spełnili swoje biznesowe marzenia, uczy wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu – wyjaśnia Marta Kubacka, ekspert portalu GetHome.pl.